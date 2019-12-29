Google'ın kullanıcıların hayatlarını daha kolay bir hale getirmek için sunduğu uygulamalar beklentileri karşılamaya devam ediyor. Google Drive uygulaması da kullanıcılar tarafından büyük ölçüde kabul gördü ve 5 milyar indirilme sayısına ulaşan 10 uygulama arasına girmeyi başardı.

Google şirketinin internet kullanıcılarına sunduğu ürünler için ekstra bir tanıtıma ihtiyacı yok. YouTube ve Haritalar gibi Google’ın piyasaya sürdüğü neredeyse bütün uygulamalar kullanıcıları tatmin etmeyi başarıyor. Google'ın kullanıcılarına sunduğu Google Drive uygulaması da beklentileri aşmayı başardı.

Sahip olduğunuz verileri tek bir yerde toplamak önceden oldukça zor bir uğraştı. Fakat artık o günler geride kaldı. Şu anda tek bir yerde verileri kaydetmeyi mümkün kılan onlarca platform sunulmuş durumda ve bunların içinden Google Drive, bu işi olabildiğince kolay bir hale getiriyor. Sahip olduğunuz kişisel verileri çevrimiçi bir uygulamaya emanet etmek pek de güvenilir gibi gözükmeyebilir ancak Google, müşterilerinin aklındaki soru işaretlerini sıfıra indirmek için son hız çalışmaya devam ediyor.

Google Play Store'da 5 milyar indirilmeye ulaşan uygulamalar:

Google Drive ilk kez piyasaya çıktığında da çok büyük ilgi toplamıştı. Herkes bu uygulamanın gelecek vadettiği konusunda hemfikirdi. Fakat kimse Google Drive’ın gelecekte 5 milyar indirilme sayısına ulaşacağını aklından geçirmemişti. Google Play Store’da yer alan ve 5 milyar indirilme sayısını geçen uygulamalar, yalnızca herkes tarafından kabul gören son sınıf uygulamalardan oluşuyor. Google Drive da bu listedeki yerini almayı başardı. Listede yer alan diğer uygulamalara örnek olarak Gmail, Google Chrome ve Facebook gösterilebilir.

Genel tabloya bakacak olursak, yalnızca 10 uygulamanın 5 milyar indirilme sayısına ulaşabildiğini görüyoruz. Google Drive da bu 10 uygulamanın arasında kendine yer buluyor. Google, kullanıcılarının hayatlarını daha kolay bir hale getirmek için yeni uygulamalar ve güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kullanıcılar da Google’ın sunduğu bu uygulamalardan olabildiğince çok verim almaya çalışıyor. Google Drive ise kullanıcıların sahip olduğu verileri tek bir yerde toplayıp cihazlarının hafızasında kullanılabilir boş alan kalmasını sağlıyor. Bu da kullanıcılar için hayli faydalı bir özellik.

Siz Google Drive uygulamasını kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız uygulama hakkındaki düşünceleriniz neler?