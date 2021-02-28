Google’ın en popüler uygulamaları içinde yer alan Google Drive’a fotoğraf yedekleyenler oldukça mutsuzlar. Android kullanıcılarının orijinal fotoğrafları silerek Google Drive’a yedeklediği fotoğraflarının kalitesinin düşmesi herkesi şoke ediyor.

Google’da görevli Anil Sabharwal, Google Photos uygulamasında “Yüksek Kaliteli sıkıştırma seçeneğini” seçen kullanıcıların fotoğraflarında “neredeyse sıfır kayıp” olacağı konusunda söz vermişti. Ama gerçekler pek anlatıldığı gibi olmadı. Kısa süre önce bulut depolama hizmetinde 4 trilyon fotoğraf yedeğini gören Google, Google Drive’a sınırsız fotoğraf yükleme özelliğini askıya alma kararı aldı. 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Google Drive kullanımını 15 GB’tan fazla kullanan kullanıcılardan para ödemesi yapmalarını isteyecek.

Ama esas sorun şu ki, kullanıcı fotoğrafları “Yüksek Kaliteli Sıkıştırma” özelliğinden kaynaklı olarak heba oldu. Drive’a yedeklenen fotoğrafların orijinal halleriyle hiç alakaları kalmaması sonucunda birçok Android kullanıcısı, forumlar ve Android platformlarında isyan bayrağı çekmiş durumda.

Bozulan görseller konusunda büyük sessizlik yaşanıyor:

Birçok kullanıcı fotoğraflarının ilk ve son halleri konusunda karşılaştırma yapıp platformlar üzerinden paylaşıyor. Google’ın bu konuda sessiz kalması ve Google Drive için 15 GB üzeri kullanıma zorunlu ücret ödemeyi gündeme getirmesiyse garip karşılanıyor.

Bununla beraber Android kullanıcıları fotoğrafları için yedekleme platformu olarak ne kullanacaklarını tam olarak bilemiyorlar. Dünyada 1 milyar civarında Android cihaz olduğu biliniyor ve bu kadar kullanıcı bir anda mağdur olmakla karşı karşıya. Elbette bu süreç içerisinde fotoğraflarının yedeği bulunmayan ve sadece Google Drive üzerinde yedekleyen kullanıcılar da fotoğraflarının kaliteli haline ulaşamaz duruma geldiler. Google’ın bu süreci nasıl tamamlayacağı belirsiz olsa da rakipleri Dropbox, Microsoft SkyDrive gibi uygulamalar bu durumdan faydalanmak isteyeceklerdir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bu hamlesi sonucunda bir değişiklik olacak mı? Yorumlarda bizimle paylaşın.