Citroen’in Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Ami, e-C3, C4, C4 X, C5 Aircross ve elektrikli SUV seçenekleri yer alıyor. Ami 555.000 TL’lik nakit indirimli fiyatıyla listenin en erişilebilir modeli olurken, C4 ve C4 X tarafındaki avantajlı fiyatlar da dikkat çekiyor.

Citroen, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında Ami, e-C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross ve bu modellerin elektrikli versiyonları bulunuyor.

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Bu içerikte Citroen’in Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, avantajlı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Citroen fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Ami 585.000 TL 555.000 TL Elektrikli e-C3 1.545.000 TL 1.420.000 TL Elektrikli e-C3 Aircross 1.760.000 TL - C4 Hybrid 145 2.060.000 TL 1.890.000 TL Elektrikli e-C4 2.295.000 TL 2.100.000 TL C4 X Hybrid 145 2.060.000 TL 1.890.000 TL Elektrikli e-C4 X 2.255.000 TL 2.100.000 TL C3 Aircross Hybrid 145 2.155.000 TL 2.160.000 TL Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.650.000 TL 2.375.000 TL Yeni e-C5 Aircross 2.430.000 TL -

Ami fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 6 kW Elektrik Motor Ami 585.000 TL 555.000 TL 6 kW Elektrik Motor Yeni Ami Dark Side 600.000 TL 570.000 TL

Citroen Ami, şehir içi kısa mesafe kullanıma odaklanan kompakt elektrikli mobilite çözümü olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları ve sade yapısıyla dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Haziran ayındaki nakit indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ami opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Elektrikli e-C3 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.545.000 TL 1.420.000 TL 83 kW Elektrikli Motor Max 1.610.000 TL 1.470.000 TL

Elektrikli e-C3, Citroen ürün gamında elektrikli şehir otomobili arayan kullanıcılara hitap eden modellerden biri. Plus ve Max donanım seçenekleriyle listelenen araç, kompakt yapısı ve tamamen elektrikli motoruyla günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik erişilebilir bir seçenek olarak konumlanıyor.

Elektrikli e-C3 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 10.000 TL Tümü 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu 17.000 TL Tümü

Elektrikli e-C3 Aircross fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW Elektrikli Motor - Standart Menzil Max 1.760.000 TL - 83 kW Elektrikli Motor - Uzun Menzil Max 1.900.000 TL -

Elektrikli e-C3 Aircross, SUV karakterini elektrikli motor yapısıyla birleştiren seçeneklerden biri olarak listede yer alıyor. Standart ve uzun menzil versiyonlarıyla sunulan model, daha yüksek oturma pozisyonu ve aile kullanımına daha uygun gövde yapısı arayanlara hitap ediyor.

Elektrikli e-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Tümü 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu 17.000 TL Tümü

C4 Hybrid 145 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 - Hibrit You eDCS6 2.060.000 TL - 1.2 Hybrid 145 - Hibrit Max eDCS6 2.170.000 TL 1.890.000 TL

C4 Hybrid 145, Citroen’in kompakt sınıftaki hibrit modeli olarak konfor odaklı karakteriyle öne çıkıyor. You ve Max donanım seçenekleriyle listelenen araç, hatchback gövde yapısına yakın formu ve otomatik şanzımanlı hibrit altyapısıyla günlük kullanımda dengeli bir seçenek sunuyor.

C4 Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü Siyah Tavan 16.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 65.000 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 65.000 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 44.500 TL Max

Elektrikli e-C4 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW Elektrikli Motor Max 2.295.000 TL 2.100.000 TL

Elektrikli e-C4, Citroen’in kompakt elektrikli model ailesinde konfor ve sessiz sürüş beklentisini bir araya getiren seçeneklerden biri. Max donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımın yanında günlük uzun mesafe ihtiyaçlarına da cevap verebilecek elektrikli alternatifler arasında yer alıyor.

Elektrikli e-C4 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Max Özel Metalik Boya 13.000 TL Max Siyah Tavan 11.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 41.200 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 41.200 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 28.900 TL Max

C4 X Hybrid 145 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 - Hibrit You eDCS6 2.060.000 TL - 1.2 Hybrid 145 - Hibrit Max eDCS6 2.170.000 TL 1.890.000 TL

C4 X Hybrid 145, sedan çizgilerine yakın tasarımı ve crossover etkisi taşıyan gövde yapısıyla C4 ailesinde farklı bir konuma sahip. Hibrit motor ve eDCS6 şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, daha geniş bagaj ve konfor odaklı kullanım arayanlara sesleniyor.

C4 X Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü Siyah Tavan 16.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 65.000 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 65.000 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 44.500 TL Max

Elektrikli e-C4 X fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW Elektrikli Motor Max 2.255.000 TL 2.100.000 TL

Elektrikli e-C4 X, C4 X’in tamamen elektrikli versiyonu olarak konfor odaklı sürüş karakterini elektrikli motorla birleştiriyor. Max donanımıyla sunulan model, sedan benzeri arka tasarım çizgisi ve elektrikli kullanım yapısıyla farklı beklentilere hitap eden bir seçenek oluşturuyor.

Elektrikli e-C4 X opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Max Özel Metalik Boya 13.000 TL Max Siyah Tavan 11.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 45.200 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 45.200 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 31.000 TL Max

C3 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 - Hibrit Plus eDCS6 2.155.000 TL - 1.2 Hybrid 145 - Hibrit Max eDCS6 2.260.000 TL 2.160.000 TL 1.2 Hybrid 145 - Hibrit Max - 7 Koltuk eDCS6 2.370.000 TL 2.270.000 TL

C3 Aircross Hybrid 145, kompakt SUV sınıfında aile kullanımına dönük yapısıyla dikkat çekiyor. Plus, Max ve 7 koltuklu Max versiyonlarıyla sunulan model, yüksek oturma pozisyonu ve çok yönlü kullanım beklentisi olan kullanıcılar için seçenek oluşturuyor.

C3 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü

Yeni C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 - Hibrit Plus eDCS6 2.650.000 TL 2.375.000 TL 1.2 Hybrid 145 - Hibrit Max eDCS6 2.900.000 TL -

Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Citroen’in SUV ürün gamında daha geniş ve konfor odaklı bir seçenek olarak konumlanıyor. Hibrit motor yapısı ve Plus ile Max donanım seçenekleriyle sunulan model, aile kullanımı ve uzun yol konforu arayanlara hitap ediyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.011 TL (%80 ÖTV) / 16.900 TL (%90 ÖTV) Tümü Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası 62.337 TL (%80 ÖTV) / 65.800 TL (%90 ÖTV) Tümü Siyah Tavan 16.105 TL (%80 ÖTV) / 17.000 TL (%90 ÖTV) Tümü Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi 37.895 TL (%80 ÖTV) / 40.000 TL (%90 ÖTV) Plus Hype Gri Kumaş / Premium TEP Koltuklar 61.579 TL (%80 ÖTV) / 65.000 TL (%90 ÖTV) Max Kış Paketi ve Grip Kontrol 32.211 TL (%80 ÖTV) / 34.000 TL (%90 ÖTV) Max

Yeni e-C5 Aircross fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 157 kW Elektrikli Motor Plus 2.430.000 TL -

Yeni e-C5 Aircross, C5 Aircross ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak SUV gövde yapısını elektrikli motorla bir araya getiriyor. Plus donanımıyla listelenen model, geniş iç hacim ve konfor beklentisini elektrikli sürüş deneyimiyle birleştirmek isteyen kullanıcılara yönelik konumlanıyor.

Yeni e-C5 Aircross opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.200 TL (%25 ÖTV) / 13.787 TL (%55 ÖTV) Plus Panoramik Açılabilir Cam Tavan ve Çerçevesiz İç Dikiz Aynası 43.300 TL (%25 ÖTV) / 53.679 TL (%55 ÖTV) Plus Siyah Tavan 11.200 TL (%25 ÖTV) / 13.868 TL (%55 ÖTV) Plus Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi 26.400 TL (%25 ÖTV) / 32.632 TL (%55 ÖTV) Plus

Kaynak: Citroen Türkiye