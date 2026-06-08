Citroen, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında Ami, e-C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross ve bu modellerin elektrikli versiyonları bulunuyor.
Bu içerikte Citroen’in Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, avantajlı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Citroen fiyat listesi - Haziran 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Ami
|585.000 TL
|555.000 TL
|Elektrikli e-C3
|1.545.000 TL
|1.420.000 TL
|Elektrikli e-C3 Aircross
|1.760.000 TL
|-
|C4 Hybrid 145
|2.060.000 TL
|1.890.000 TL
|Elektrikli e-C4
|2.295.000 TL
|2.100.000 TL
|C4 X Hybrid 145
|2.060.000 TL
|1.890.000 TL
|Elektrikli e-C4 X
|2.255.000 TL
|2.100.000 TL
|C3 Aircross Hybrid 145
|2.155.000 TL
|2.160.000 TL
|Yeni C5 Aircross Hybrid 145
|2.650.000 TL
|2.375.000 TL
|Yeni e-C5 Aircross
|2.430.000 TL
|-
Ami fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|585.000 TL
|555.000 TL
|6 kW Elektrik Motor
|Yeni Ami Dark Side
|600.000 TL
|570.000 TL
Citroen Ami, şehir içi kısa mesafe kullanıma odaklanan kompakt elektrikli mobilite çözümü olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları ve sade yapısıyla dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Haziran ayındaki nakit indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor.
Ami opsiyon fiyatları - Haziran 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Elektrikli e-C3 fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|1.545.000 TL
|1.420.000 TL
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|1.610.000 TL
|1.470.000 TL
Elektrikli e-C3, Citroen ürün gamında elektrikli şehir otomobili arayan kullanıcılara hitap eden modellerden biri. Plus ve Max donanım seçenekleriyle listelenen araç, kompakt yapısı ve tamamen elektrikli motoruyla günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik erişilebilir bir seçenek olarak konumlanıyor.
Elektrikli e-C3 opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|10.000 TL
|Tümü
|11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu
|17.000 TL
|Tümü
Elektrikli e-C3 Aircross fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW Elektrikli Motor - Standart Menzil
|Max
|1.760.000 TL
|-
|83 kW Elektrikli Motor - Uzun Menzil
|Max
|1.900.000 TL
|-
Elektrikli e-C3 Aircross, SUV karakterini elektrikli motor yapısıyla birleştiren seçeneklerden biri olarak listede yer alıyor. Standart ve uzun menzil versiyonlarıyla sunulan model, daha yüksek oturma pozisyonu ve aile kullanımına daha uygun gövde yapısı arayanlara hitap ediyor.
Elektrikli e-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Tümü
|11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu
|17.000 TL
|Tümü
C4 Hybrid 145 fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|You eDCS6
|2.060.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|Max eDCS6
|2.170.000 TL
|1.890.000 TL
C4 Hybrid 145, Citroen’in kompakt sınıftaki hibrit modeli olarak konfor odaklı karakteriyle öne çıkıyor. You ve Max donanım seçenekleriyle listelenen araç, hatchback gövde yapısına yakın formu ve otomatik şanzımanlı hibrit altyapısıyla günlük kullanımda dengeli bir seçenek sunuyor.
C4 Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
|Özel Metalik Boya
|18.600 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|16.400 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|65.000 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|65.000 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|44.500 TL
|Max
Elektrikli e-C4 fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2.295.000 TL
|2.100.000 TL
Elektrikli e-C4, Citroen’in kompakt elektrikli model ailesinde konfor ve sessiz sürüş beklentisini bir araya getiren seçeneklerden biri. Max donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımın yanında günlük uzun mesafe ihtiyaçlarına da cevap verebilecek elektrikli alternatifler arasında yer alıyor.
Elektrikli e-C4 opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Max
|Özel Metalik Boya
|13.000 TL
|Max
|Siyah Tavan
|11.400 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|41.200 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|41.200 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|28.900 TL
|Max
C4 X Hybrid 145 fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|You eDCS6
|2.060.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|Max eDCS6
|2.170.000 TL
|1.890.000 TL
C4 X Hybrid 145, sedan çizgilerine yakın tasarımı ve crossover etkisi taşıyan gövde yapısıyla C4 ailesinde farklı bir konuma sahip. Hibrit motor ve eDCS6 şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, daha geniş bagaj ve konfor odaklı kullanım arayanlara sesleniyor.
C4 X Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
|Özel Metalik Boya
|18.600 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|16.400 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|65.000 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|65.000 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|44.500 TL
|Max
Elektrikli e-C4 X fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2.255.000 TL
|2.100.000 TL
Elektrikli e-C4 X, C4 X’in tamamen elektrikli versiyonu olarak konfor odaklı sürüş karakterini elektrikli motorla birleştiriyor. Max donanımıyla sunulan model, sedan benzeri arka tasarım çizgisi ve elektrikli kullanım yapısıyla farklı beklentilere hitap eden bir seçenek oluşturuyor.
Elektrikli e-C4 X opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Max
|Özel Metalik Boya
|13.000 TL
|Max
|Siyah Tavan
|11.400 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|45.200 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|45.200 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|31.000 TL
|Max
C3 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|Plus eDCS6
|2.155.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|Max eDCS6
|2.260.000 TL
|2.160.000 TL
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|Max - 7 Koltuk eDCS6
|2.370.000 TL
|2.270.000 TL
C3 Aircross Hybrid 145, kompakt SUV sınıfında aile kullanımına dönük yapısıyla dikkat çekiyor. Plus, Max ve 7 koltuklu Max versiyonlarıyla sunulan model, yüksek oturma pozisyonu ve çok yönlü kullanım beklentisi olan kullanıcılar için seçenek oluşturuyor.
C3 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|Plus eDCS6
|2.650.000 TL
|2.375.000 TL
|1.2 Hybrid 145 - Hibrit
|Max eDCS6
|2.900.000 TL
|-
Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Citroen’in SUV ürün gamında daha geniş ve konfor odaklı bir seçenek olarak konumlanıyor. Hibrit motor yapısı ve Plus ile Max donanım seçenekleriyle sunulan model, aile kullanımı ve uzun yol konforu arayanlara hitap ediyor.
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.011 TL (%80 ÖTV) / 16.900 TL (%90 ÖTV)
|Tümü
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası
|62.337 TL (%80 ÖTV) / 65.800 TL (%90 ÖTV)
|Tümü
|Siyah Tavan
|16.105 TL (%80 ÖTV) / 17.000 TL (%90 ÖTV)
|Tümü
|Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
|37.895 TL (%80 ÖTV) / 40.000 TL (%90 ÖTV)
|Plus
|Hype Gri Kumaş / Premium TEP Koltuklar
|61.579 TL (%80 ÖTV) / 65.000 TL (%90 ÖTV)
|Max
|Kış Paketi ve Grip Kontrol
|32.211 TL (%80 ÖTV) / 34.000 TL (%90 ÖTV)
|Max
Yeni e-C5 Aircross fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|157 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2.430.000 TL
|-
Yeni e-C5 Aircross, C5 Aircross ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak SUV gövde yapısını elektrikli motorla bir araya getiriyor. Plus donanımıyla listelenen model, geniş iç hacim ve konfor beklentisini elektrikli sürüş deneyimiyle birleştirmek isteyen kullanıcılara yönelik konumlanıyor.
Yeni e-C5 Aircross opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.200 TL (%25 ÖTV) / 13.787 TL (%55 ÖTV)
|Plus
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan ve Çerçevesiz İç Dikiz Aynası
|43.300 TL (%25 ÖTV) / 53.679 TL (%55 ÖTV)
|Plus
|Siyah Tavan
|11.200 TL (%25 ÖTV) / 13.868 TL (%55 ÖTV)
|Plus
|Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
|26.400 TL (%25 ÖTV) / 32.632 TL (%55 ÖTV)
|Plus
Kaynak: Citroen Türkiye