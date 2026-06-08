Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, WWDC 2026 kapsamında iOS 27 güncellemesini alacak iPhone modellerini açıkladı. Listeye baktığımızda iPhone 11 ve daha yeni tüm modellerin destekleneceğini görüyoruz. Yani iPhone 11 kullanıcıları için yolun sonu henüz gelmedi.

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

iOS 27 için en çok merak edilen konulardan biri, Apple’ın hangi eski iPhone modellerine desteği sürdüreceğiydi. Neyse ki bu yıl büyük bir kesinti yok. Apple, iOS 26’yı alan modellerin tamamının iOS 27’ye de yükseltilebileceğini doğruladı.

Özellikle iPhone 11 kullanıcıları için bu karar oldukça sevindirici. 2019’da tanıtılan model, bir büyük iOS güncellemesini daha alarak Apple’ın uzun yazılım desteği konusunda neden öne çıktığını bir kez daha göstermiş oldu.

iOS 27 Alacak iPhone Modelleri

Apple’ın açıkladığı listeye göre iOS 27, iPhone 11 ve sonrasında çıkan tüm ana iPhone modellerine gelecek. Ayrıca iPhone SE’nin 3. nesil modeli de desteklenen cihazlar arasında yer alıyor.

iOS 27 Alacak iPhone Modelleri
iPhone 17e
iPhone 17
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone Air
iPhone 16e
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE 3. nesil

Apple Intelligence Her Modele Gelmeyebilir

iOS 27 ile birlikte Apple Intelligence tarafında da daha geniş kapsamlı yenilikler bekleniyor. Apple’ın yapay zekâ özelliklerini iPhone, iPad ve Mac uygulamalarına daha fazla yayması bekleniyor ancak burada küçük bir ayrım olabilir.

Çünkü iOS 27’yi almak, her yapay zekâ özelliğinin tüm cihazlarda çalışacağı anlamına gelmeyebilir. Daha güçlü işlemci isteyen bazı Apple Intelligence özellikleri, yalnızca yeni nesil iPhone modelleriyle sınırlı kalabilir.

iOS 27 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple’ın geleneksel takvimine göre iOS 27’nin final sürümünün eylül ayında yayımlanması bekleniyor. Bu süreçte geliştirici ve herkese açık beta sürümleriyle yeni özellikler test edilecek.

Kısacası iPhone 11 veya daha yeni bir iPhone kullanıyorsanız iOS 27 güncellemesini alacaksınız. Ancak yeni sürümdeki tüm özelliklerin cihazınıza gelip gelmeyeceğini görmek için Apple’ın detaylı özellik listesini beklemek gerekecek.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

5 Popüler Samsung Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi Geldi: İşte O Modeller

5 Popüler Samsung Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi Geldi: İşte O Modeller

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

AirDrop Desteğine Sahip Tüm Android Telefonlar

AirDrop Desteğine Sahip Tüm Android Telefonlar

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei, Devasa Bataryalı Telefonları nova 16 ve nova 16 Pro'yu Tanıttı

Huawei, Devasa Bataryalı Telefonları nova 16 ve nova 16 Pro'yu Tanıttı

Apple iPhone iOS WWDC

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Haziran 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: 408'da 240 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: 408'da 240 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: OMODA 5, 1.999.000 TL’den Başlıyor

Haziran 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: OMODA 5, 1.999.000 TL’den Başlıyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com