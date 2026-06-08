iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

Apple, WWDC 2026 kapsamında iOS 27 güncellemesini alacak iPhone modellerini açıkladı. Listeye baktığımızda iPhone 11 ve daha yeni tüm modellerin destekleneceğini görüyoruz. Yani iPhone 11 kullanıcıları için yolun sonu henüz gelmedi.

iOS 27 için en çok merak edilen konulardan biri, Apple’ın hangi eski iPhone modellerine desteği sürdüreceğiydi. Neyse ki bu yıl büyük bir kesinti yok. Apple, iOS 26’yı alan modellerin tamamının iOS 27’ye de yükseltilebileceğini doğruladı.

Özellikle iPhone 11 kullanıcıları için bu karar oldukça sevindirici. 2019’da tanıtılan model, bir büyük iOS güncellemesini daha alarak Apple’ın uzun yazılım desteği konusunda neden öne çıktığını bir kez daha göstermiş oldu.

iOS 27 Alacak iPhone Modelleri

Apple’ın açıkladığı listeye göre iOS 27, iPhone 11 ve sonrasında çıkan tüm ana iPhone modellerine gelecek. Ayrıca iPhone SE’nin 3. nesil modeli de desteklenen cihazlar arasında yer alıyor.

iOS 27 Alacak iPhone Modelleri iPhone 17e iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone Air iPhone 16e iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE 3. nesil

Apple Intelligence Her Modele Gelmeyebilir

iOS 27 ile birlikte Apple Intelligence tarafında da daha geniş kapsamlı yenilikler bekleniyor. Apple’ın yapay zekâ özelliklerini iPhone, iPad ve Mac uygulamalarına daha fazla yayması bekleniyor ancak burada küçük bir ayrım olabilir.

Çünkü iOS 27’yi almak, her yapay zekâ özelliğinin tüm cihazlarda çalışacağı anlamına gelmeyebilir. Daha güçlü işlemci isteyen bazı Apple Intelligence özellikleri, yalnızca yeni nesil iPhone modelleriyle sınırlı kalabilir.

iOS 27 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple’ın geleneksel takvimine göre iOS 27’nin final sürümünün eylül ayında yayımlanması bekleniyor. Bu süreçte geliştirici ve herkese açık beta sürümleriyle yeni özellikler test edilecek.

Kısacası iPhone 11 veya daha yeni bir iPhone kullanıyorsanız iOS 27 güncellemesini alacaksınız. Ancak yeni sürümdeki tüm özelliklerin cihazınıza gelip gelmeyeceğini görmek için Apple’ın detaylı özellik listesini beklemek gerekecek.