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AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

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Apple, WWDC 2026 etkinliğinde AirPods kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir özelliği duyurdu. Uzun süredir talep edilen bu yenilik sayesinde kullanıcılar, kulaklıklarından aldıkları ses deneyimini ilk kez kendi tercihlerine göre şekillendirebilecek.

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kablosuz kulaklık pazarının en popüler modelleri arasında yer alan AirPods, bugüne kadar sunduğu sade kullanım deneyimiyle öne çıkıyordu. Ancak bazı kullanıcılar yıllardır Apple'ın rakip platformlarda bulunan temel bir özelliği neden hâlâ sunmadığını sorguluyordu.

Apple'ın duyurduğu yeni "Özel EQ" (Custom EQ) özelliği, kullanıcıların ses karakterini manuel olarak değiştirmesine olanak tanıyacak. Böylece basları güçlendirmek, vokalleri daha belirgin hâle getirmek veya tiz frekansları artırmak mümkün olacak.

İçerikten Görseller

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer
airpods-eq

Aslında Android ekosistemindeki birçok kulaklıkta uzun süredir bulunan bu özellik, AirPods tarafında şimdiye kadar yer almıyordu. Apple ise ses profilini büyük ölçüde otomatik sistemlerle yönetmeyi tercih ediyordu. Yeni güncellemeyle birlikte bu yaklaşımın kısmen değiştiğini görüyoruz.

Apple'ın Mevcut Teknolojilerine Bir Katman Daha Ekleniyor

airpods-eq

AirPods modellerinde hâlihazırda Uyarlanabilir Ses (Adaptive Audio), Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses (Personalized Spatial Audio) ve Konuşma Farkındalığı (Conversation Awareness) gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Yeni Özel EQ seçeneği ise bunların üzerine ek bir kişiselleştirme katmanı olarak gelecek.

Bu sayede kullanıcılar yalnızca Apple'ın belirlediği ses profilini kullanmak zorunda kalmayacak. Dinledikleri müzik türüne, podcast içeriklerine veya kişisel zevklerine göre AirPods'un ses karakterini değiştirebilecekler.

En Çok Merak Edilen Detay Henüz Açıklanmadı

Apple, özelliği duyurmuş olsa da hangi AirPods modellerinin destekleneceğine ilişkin ayrıntıları henüz paylaşmadı. Bu nedenle özellikle eski nesil AirPods sahiplerinin yeni özelliğe erişip erişemeyeceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Yine de Özel EQ desteği, AirPods kullanıcılarının uzun süredir beklediği yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte Apple'ın ses deneyimi tarafında kullanıcılarına daha fazla özgürlük tanımaya başladığını söylemek mümkün.

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