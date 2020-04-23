Düşük bant genişliğine sahip internet bağlantılarını kullanan kullanıcılar için Google, Duo video görüşme servisine yeni bir video sıkıştırma algoritması eklediğini duyurdu. Yeni algoritma ile beraber video kalitesi hiç olmadığı kadar iyi hâle geldi.

Teknoloji sektöründe önde gelen şirketlerden olan Google, sunduğu sayısız servis ile kullanıcılarının hayatlarını daha da kolay hâle getiriyor. Özellikle Google'ın sahip olduğu Android işletim sistemi ile beraber optimize çalışan bu servislerin çoğuna diğer platformlardaki kullanıcılar tarafından da gerekli yazılım yüklenerek veya internet tarayıcısı üzerinden erişilebiliyor.

Google, kişilerin birbirleri arasında yüksek çözünürlüklü video görüşmeleri yapabilmesine olanak tanıma amacıyla 16 Ağustos 2016 tarihinde Google Duo servisini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Google, düşük bağlantı özelliklerine sahip kullanıcıların görüntülerinin çok daha kaliteli olmasını sağlayan bir kod paketini Duo'ya eklediğini duyurdu.

Google Duo'da artık video görüntüsü daha kaliteli

Düşük bant genişliğine sahip internet bağlantılarında veri akışları ne yazık geniş bant genişliğine sahip internetlere göre çok daha başarısız oluyor. Bu durumun önüne geçmek ve Duo video görüşme servisinde görüntü kalitesini artırmak isteyen Google, yeni AV1 video sıkıştırma algoritmasını sistemine entegre etti.

Bu yeni algoritma ile beraber video akışındaki kalite hiç olmadığı kadar iyi hâle geldi. Yukarıdaki görüntüde sağ tarafta 30 kbps bağlantıda video akışı görüntülenirken sol tarafta ise yeni AV1 video sıkıştırma algoritmasının başarısı gözler önüne seriliyor.

Yeni güncellemesi ile beraber sadece video kalitesinde iyileştirmeye gitmeyen Google, Duo video görüşme platformuna bazı yeni özellikleri de dâhil ediyor. Bu yeni özellikler arasında en dikkat çekeni ise görüşme esnasında yan yana ekran görüntüsünün alınabilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yan yana ekran görüntüsü özelliği ile kullanıcılar, tek tuşla o anki kendi kameralarının ve karşı tarafın kamera görüntüsünü fotoğrafları arasına kaydedebilme şansını elde ediyor. Bu yeni özelliği kullanmak isteyen Google Duo kullanıcılarının ilk olarak Ayarlar menüsünden Google Moments seçeneğini aktif hâle getirmeleri gerektiği belirtiliyor.

Video görüşmelerinde kişi sayılarının arttığının farkında olan Google, geçtiğimiz günlerde tek görüşmedeki kişi sınırını 12'ye yükseltmişti. Şirketten gelen bir diğer açıklama ise bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da yükseleceği yönünde.