Google E-Tablolar'da Google Çeviri Nasıl Kullanılır?

Google, milyonlarca tüketiciye "E-Tablolar" olarak isimlendirilen bir hizmet sunuyor. Microsoft Excel'in ücretsiz alternatifi olarak nitelendirebileceğimiz hizmetlerden biri olan E-Tablolar'da çok da bilinmeyen bir özellik bulunuyor. Bu özellik, Google E-Tablolar'da Google Çeviri'nin otomatik olarak kullanılmasını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, tüketicilere onlarca konuda hizmet veriyor. Tüketiciler, Google'ın verdikleri bu hizmetler sayesinde hem çok ciddi para tasarrufu sağlıyorlar hem de ihtiyaçları olan hemen her şeye kolaylıkla erişebiliyorlar. Bu bağlamda Google'ın tüketicilere sunduğu hizmetlerden bir tanesi de Microsoft Office uygulamalarının alternatifleri olarak nitelendirebileceğimiz Dokümanlar, E-Tablolar ve dahası...

Şimdi sizlere, Google E-Tablolar üzerinden kullanabileceğiniz fazlasıyla etkili bir özellikten bahsedeceğiz. Bu özellik sayesinde farklı bir Google hizmetini, doğrudan E-Tablolar'ın içinden kullanabileceksiniz.

Google'ın tüketicilere sunduğu popüler hizmetlerinden bir tanesi de Çeviri. Onlarca farklı dilde hizmet veren Google Çeviri, bugün özellikle yabancı dillerle ilgilenen milyonlarca tüketicinin bir numaralı yardımcısı konumunda. Sizlere bahsedeceğimiz özellik, Google E-Tablolar'da Google Çeviri'yi kullanmanızı sağlıyor. Pek çok kullanıcı tarafından bilinmeyen bu özellik, çalışmalarınızı ciddi anlamda kolaylaştıracak türden.

Google E-Tablolar'da Çeviri hizmetini kullanmak için yapmanız gerekenler

İlk olarak Google'ın "E-Tablolar" hizmetine erişin.

E-Tablolar, tıpkı Microsoft Excel gibi kodlar üzerinden çalışabiliyor. E-Tablolar içerisinde yer alan Google Çeviri hizmetini kullanabilmek için bazı ufak kodları kullanmanız gerekiyor.

üzerinden çalışabiliyor. E-Tablolar içerisinde yer alan Google Çeviri hizmetini kullanabilmek için bazı ufak kodları kullanmanız gerekiyor. İlk olarak çevirmek istediğiniz kelimeleri alt alta sıralayın .

. Ardından da çeviri yapmak istediğiniz hücreye geçin ve şu kodu uygulayın: =GOOGLETRANSLATE( -çeviri yapılacak hücre- ; "kaynak dil" ; "çeviri yapılacak dil")

Bu durumu bir de görsel ile anlatalım;