Stadia geçtiğimiz günlerde 2.16 güncellemesini aldı. Güncellemenin altında duran metinlerde gizlenen özellikleri haberimizde derledik. Metinlere bakılırsa Google birçok yenilik üzerinde çalışıyor, bunlardan en önemlisi ise Android TV'ye hazırlık.

Bu hafta, Stadia Connect etkinliği ve mayıs için yeni Stadia Pro oyunlarının tanıtılmasıyla birlikte Google Stadia için oldukça yoğun geçti diyebiliriz. Stadia'nın Android uygulaması da bu hafta yeni bir güncelleme alarak 2.16 versiyonuna yükseldi. Güncellemede, Android TV için yapılan hazırlıklar devam ederken fotoğraf paylaşımı ve çok daha fazlası üzerinde de çalışılmaya başlanmış.

Google Stadia uygulamasına 4K, HDR, and 5.1 surround ses geçişlerine işaret eden yeni kodlar. Bu seçeneklerin Android cihazındaki yayın kalitesini arttırmaya yönelik bir hamle olduğu düşünülüyor. Ancak, 4K ekrana sahip Android cihazlarının varlığının bir hayli az olması akıllara Android TV'yi getiriyor. Stadia'nın bu yeni düzenlemelerle Android TV'ye hazırlık yaptığı düşünülüyor.

4K çözünürlük desteği yakında gelebilir:

Stadia'nın yeni güncellemesinin dosyaları incelenerek yeni bilgiler ortaya çıkarılmış durumda. Yeni özellikler kesin olarak duyurulmadı ancak Google'ın Play Store'a yüklediği en son sürümün kodlarını inceleyen 9To5Google, özelliklerin neler olduğunu çıkarmayı başardı. Yayın kalitesinin artmasını ve buna bağlı olarak veri kullanımını düzenlemeye işaret eden kodların getireceği özellikler şu şekilde:

4K seçeneğinin etkin olabilmesini sağlayan kalıcı pencere başlığı.

4K çözünürlük mevcut.

4K'nın halihazırda oyun oynarken yeniden açarak etkin olmasını sağlayan ileti.

4K çözünürlük desteği için oyunu kapatıp yeniden açmak.

Mevcut oyunda etkin veya devre dışı bırakılabilen 5.1 surround ses yayın özelliği için etiket.

5.1 Surround ses.

Kullanıcı ekranının HDR modu desteklemediğini söyleyen ileti.

Veri kullanımı değişimi

4K çözünürlük desteği için veri kullanım ayarlarını güncelleme

Bunlarla birlikte Google birkaç gün önce, Stadia kontrol cihazı Android telefonlarda kullanılırken yakalama butonunun etkin olması sağladı. Şu anda kullanımda olan bu buton, Stadia'da alınan ekran görüntüsü veya videoları indirmenizi sağlıyor, yani bu medyayı paylaşmak isterseniz önce indirmeniz gerekiyor. Ancak kodlardan ortaya çıkanlara bakılırsa Google paylaşım özelliğini de yakalama özelliğine entegre ederek daha kullanışlı bir özellik olmasını sağlamayı planlıyor.

Mesajlaşma sistemi de eklenebilir:

Metinlerden ortaya çıkanlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Şu anda Stadia üzerinde arkadaşlarınızla konuşmanın tek yolu oyun içi veya parti sistemleriyken, mesajlaşma sistemi de uygulamaya eklenebilir. Mesajlaşma sisteminin geleceğini işaret eden çok sayıda metin de son versiyona dahil edilmiş. Fakat şu anda Google özelliğin henüz başında olduğu için resmen gelmesinin zaman alması bekleniyor.

Ayrıca şu anda Android sürümünde bakılması mümkün olmayan başarılar bölümü de yakın zamanda uygulamaya eklenebilir. Bunun için çalışmalara başlanmış olsa da daha fazla yol kat edilmesi gerekiyor. Son olarak Stadia mağazası Stadia Pro üyesi olmayan kullanıcılara Pro'da yararlanılabilen indirimlerden bahsedilecek. Durumlar şimdilik böyleyken Stadia gün geçtikçe gelişiyor diyebiliriz.