Google, E-Tablolar için yepyeni bir özellik duyurdu. Dağıtım aşamasındaki özellik, kullanıcıların otomatik olarak tablolar oluşturmasını sağlayacak. Özellik, gelecek ay itibarıyla tüm kullanıcılara ulaşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, popüler hizmetleri arasında yer alan E-Tablolar'a çok işlevsel bir özellik ekledi. Bu yeni özellik, sık sık tablo oluşturan kullanıcıların işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Google tarafından yapılan resmî açıklamaya göre E-Tablolar'a eklenen yeni özellik, karmaşık satırların hızlıca biçimlendirilmesini ve bir tablo hâline getirilmesini sağlayacak. Böylelikle kullanıcılar, manuel olarak tablo oluşturmak zorunda kalmayacaklar. Üstelik kullanıcılar, oluşturulan bir tablonun ön izleme sürümünü oluşturup, ihtiyaç olması hâlinde düzenlemeler yapabilecek.

Eylül ayında herkese ulaşacak

Google tarafından yapılan açıklamaya göre E-Tablolar'ın yeni özelliği, an itibarıyla dağıtım aşamasına alınmış durumda. Dağıtım süreci birkaç hafta içerisinde tamamlanacak ve takvimler 4 Eylül tarihini gösterdiği zaman tüm Google E-Tablolar kullanıcıları, otomatik tablo oluşturma aracına ulaşmış olacaklar.

Google E-Tablolar'ın yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Yapay zekâ ile desteklenen bu yeni özellik, sürekli tablo oluşturan kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir özellik olarak tarihe geçecek gibi görünüyor.