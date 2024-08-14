Yapay zekâyı mesajlarından uzak tutmak isteyenlere Google'dan güzel haber geldi.

Yapay zekânın son dönemde yarattığı etkiyi artık hemen herkes biliyor. Google'dan Apple'a, Meta'dan Samsung'a herkes kendi yapay zekâ modellerini geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Öte yandan herkesin yapay zekânın hayranı olduğunu ya da hayatlarının her aşamasında yapay zekâ kullanmak istediklerini söylemek güç.

Bu durumun farkına varan Google, Mesajlar uygulamasında Gemini AI yapay zekâ aracının kullanımını cihaz sahibinin kontrolüne bırakan yeni bir özelliği devreye aldı. Bu özellik sayesinde Gemini AI'ı kapatmak ya da açmak konusunda karar kullanıcıya bırakılacak.

Mesajlarda Gemini AI nasıl kapatılır?

Desteklenen cihazlarda Google Mesajlar'a girildiğinde süzülen bir buton şeklinde Gemini karşımıza çıkıyor. Bu butondan rahatsız olan ya da butonu açmak isteyenler için ise yapmaları gerekenler oldukça basit ve sadece üç adımda süreç tamamlanabiliyor:

Ayarlar'a girin.

girin. Mesajlarda Gemini sekmesine basın.

sekmesine basın. "Gemini'yi göster" düğmesiyle istediğiniz ayarı seçin.

Aslında bu değişiklik küçük bir değişiklik olsa da pek çok kullanıcı, yapay zekâyla bu kadar içli dışlı olmayı tercih etmiyor. Bu durumun nedenleri arasında mahremiyet kaygısı ve yapay zekâya yönelik iş arzındaki değişimden kaynaklanan bir öfke olduğu belirtiliyor. Özellikle mahremiyet anlamında pek çok kullanıcı, mesaj, mail ve fotoğraflara anında erişebilen bir sistem olmasından rahatsız oluyorlar.