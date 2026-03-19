Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 26.4 ile iPhone'lara Gelecek Yenilikler Açıklandı: Yeni Emojiler, Daha Akıllı Klavye ve Dahası...

Apple, iOS 26.4 güncellemesinin detaylarını açıkladı. Yeni emoji seti, Apple Music iyileştirmeleri, klavye doğruluğu artışı ve erişilebilirlik güncellemeleriyle gelen sürüm, çok yakında tüm iPhone kullanıcılarına sunulacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği iOS 26.4 güncellemesi için artık son viraja girdi. Paylaşılan resmi sürüm notlarına göre bu güncelleme, devrimsel değişiklikler sunmasa da günlük kullanımda fark edilecek birçok yenilik içeriyor.

Özellikle Apple’ın kendi uygulamalarına yaptığı dokunuşlar dikkat çekiyor. Apple Music, Freeform ve Hatırlatıcılar tarafında gelen yenilikler, iPhone deneyimini daha akıcı ve kullanışlı hâle getirmeyi hedefliyor.

Yeni emojiler ve Apple Music tarafındaki değişiklikler dikkat çekiyor

iOS 26.4 ile birlikte iPhone’lara 8 yeni emoji geliyor. Evet, küçük bir detay gibi görünebilir ama Apple’ın her emoji güncellemesi kullanıcılar arasında ciddi şekilde kullanılıyor. Mesajlaşmayı sevenler için güzel bir yenilik diyebiliriz.

Apple Music tarafında ise deneyimi iyileştiren bazı güncellemeler var. Müzik keşfetmeyi ve dinlemeyi daha pratik hâle getiren bu değişiklikler, özellikle uygulamayı yoğun kullananların hoşuna gidecek.

Apple, bu güncellemede iPhone klavyesine de el atmış. Yapılan iyileştirmeler sayesinde yazım doğruluğu artırılıyor. Yani hızlı yazarken yapılan saçma otomatik düzeltmeler biraz daha azalacak gibi görünüyor.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise Hatırlatıcılar uygulamasına eklenen “urgent” (acil) etiketi. Artık önemli görevlerinizi daha net şekilde önceliklendirebileceksiniz. Ayrıca Freeform uygulamasında yapılan geliştirmeler de üretkenlik tarafında işe yarayacak.

Apple iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Şeytanın Aklına Gelmez: Pokemon Go'nun Bizi Yıllardır Neden Sokak Sokak Yürüttüğü Açıklandı

Şeytanın Aklına Gelmez: Pokemon Go'nun Bizi Yıllardır Neden Sokak Sokak Yürüttüğü Açıklandı

ChatGPT Artık “Her Şeyi Konuşabildiğiniz” Uygulama Olmayacak

ChatGPT Artık “Her Şeyi Konuşabildiğiniz” Uygulama Olmayacak

Windows 11'e "Şimdiye Kadar Neredeydi?" Diyeceğiniz Yeni Bir Özellik Geliyor

Windows 11'e "Şimdiye Kadar Neredeydi?" Diyeceğiniz Yeni Bir Özellik Geliyor

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

20 Yaşındaki PlayStation 3 İçin Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

20 Yaşındaki PlayStation 3 İçin Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com