iOS 26.4 ile iPhone'lara Gelecek Yenilikler Açıklandı: Yeni Emojiler, Daha Akıllı Klavye ve Dahası...

Apple, iOS 26.4 güncellemesinin detaylarını açıkladı. Yeni emoji seti, Apple Music iyileştirmeleri, klavye doğruluğu artışı ve erişilebilirlik güncellemeleriyle gelen sürüm, çok yakında tüm iPhone kullanıcılarına sunulacak.

Apple, iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği iOS 26.4 güncellemesi için artık son viraja girdi. Paylaşılan resmi sürüm notlarına göre bu güncelleme, devrimsel değişiklikler sunmasa da günlük kullanımda fark edilecek birçok yenilik içeriyor.

Özellikle Apple’ın kendi uygulamalarına yaptığı dokunuşlar dikkat çekiyor. Apple Music, Freeform ve Hatırlatıcılar tarafında gelen yenilikler, iPhone deneyimini daha akıcı ve kullanışlı hâle getirmeyi hedefliyor.

Yeni emojiler ve Apple Music tarafındaki değişiklikler dikkat çekiyor

iOS 26.4 ile birlikte iPhone’lara 8 yeni emoji geliyor. Evet, küçük bir detay gibi görünebilir ama Apple’ın her emoji güncellemesi kullanıcılar arasında ciddi şekilde kullanılıyor. Mesajlaşmayı sevenler için güzel bir yenilik diyebiliriz.

Apple Music tarafında ise deneyimi iyileştiren bazı güncellemeler var. Müzik keşfetmeyi ve dinlemeyi daha pratik hâle getiren bu değişiklikler, özellikle uygulamayı yoğun kullananların hoşuna gidecek.

Apple, bu güncellemede iPhone klavyesine de el atmış. Yapılan iyileştirmeler sayesinde yazım doğruluğu artırılıyor. Yani hızlı yazarken yapılan saçma otomatik düzeltmeler biraz daha azalacak gibi görünüyor.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise Hatırlatıcılar uygulamasına eklenen “urgent” (acil) etiketi. Artık önemli görevlerinizi daha net şekilde önceliklendirebileceksiniz. Ayrıca Freeform uygulamasında yapılan geliştirmeler de üretkenlik tarafında işe yarayacak.