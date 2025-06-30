Instagram'ın en yeni özelliği repost, son günlerde popüler platformu âdeta karıştırdı. Biz de merak edilen "Instagram repost edilen gönderiler nasıl silinir?" sorusunun cevabını sizler için yanıtladık.

Instagram'da dikey video şelalesine kendimizi kaptırdığımız anlarda parmağımızın yanlış bir dokunuşuyla paylaşmak istemediğimiz bir gönderiyi artık kendi profilimizde bulabiliyoruz. Instagram'ın yeni repost özelliğiyle birlikte bu tür kazalar daha sık yaşanabilir hâle geldi.

Bir anlık dalgınlıkla komik bir videoyu tüm takipçilerinize repost etmiş ya da "Ne bu yeni seçenek acaba?" diyerek repost özelliğine tıklamış olabilirsiniz. Bu içeriğimizde yanlışlıkla paylaştığınız repost gönderilerini nasıl profilinizden kaldırabileceğinizi adım adım anlatacağız.

Instagram repost özelliği nedir?

Instagram'ın getirdiği yeni güncelleme sonrası artık herkese açık olan reels ya da fotoğrafları, gönderinin sağ altında yer alan repost seçeneğiyle tekrar paylaşabilirsiniz. Ayrıca paylaşırken repost nedeninizi bir yorumla süslemeniz de mümkün. Yeniden paylaşım yani repost yaptığınız gönderilre takipçilerinizin akışında görünür.

Instagram repost paylaşımları nasıl silinir?

Yöntem #1: Profil ayarları

Adım #1 : Instagram profilinize girin.

: Instagram profilinize girin. Adım #2 : Sağ üstteki üç çizgiye basın.

: Sağ üstteki üç çizgiye basın. Adım #3 : "Hareketlerin" sekmesine girin.

: "Hareketlerin" sekmesine girin. Adım #4 : "Yeniden Paylaşımlar" sekmesine girin.

: "Yeniden Paylaşımlar" sekmesine girin. Adım #5: Burada yeniden paylaştığınız (repost ettiğiniz) gönderileri görebilirsiniz. Dilediğiniz gönderileri buradan kaldırabilirsiniz.

Yöntem #2: Profildeki repost bölümü

Adım #1 : Instagram profilinize girin.

: Instagram profilinize girin. Adım #2 : Profilinizde yer alan "Repost" işaretinin olduğu bölmeye tıklayın.

: Profilinizde yer alan "Repost" işaretinin olduğu bölmeye tıklayın. Adım #3: Burada yeniden paylaştığınız (repost ettiğiniz) gönderileri görebilirsiniz. Dilediğiniz gönderileri buradan kaldırabilirsiniz.

Instagram repost nasıl yapılır?

Repost etmek, repost'u kaldırmaktan daha kolaydır. Repost etmek istediğiniz gönderide yer alan repost simgesine tıkladığınız an gönderiyi repost etmiş olursunuz.

Sildiğim bir repost'u geri getirebilir miyim?

Hayır. Profilinizdeki "Yeniden Paylaşımlar" sekmesinden veya "Hareketleriniz" kısmından sildiğiniz bir gönderi kalıcı olarak silinir.

Repost'u silmek yerine arşivleyebilir miyim?

Şu anda Instagram'ın yeni Repost özelliği ile paylaşılan gönderiler için arşivleme seçeneği bulunmamakta.