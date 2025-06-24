Google Earth 20. Yılına Özel Yapay Zekâ Destekli Yeni Özellikler ile Güncellendi: Üstelik Tarihî Sokak Görünümü de Geliyor!

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Google Earth 20. yaşında tarihî sokak görüntüsü ve yapay zekâ destekli çevresel analiz araçları gibi yeniliklerle güncellendi. Uygulamanın yeni sürümüyle kullanıcılar geçmiş yıllara ait sokak görüntülerine ulaşabilecek. Aynı zamanda şehirlerdeki ağaç yoğunluğu ve yüzey sıcaklığı gibi veriler artık daha detaylı şekilde analiz edilebilecek.

Google Earth, 20. yaşını kutlarken nostalji sevenleri sevindirecek bir özellikle karşımıza çıktı. Artık uygulama üzerinden geçmiş sokak görüntülerine ulaşmak mümkün.

Google Earth, 2005'ten bu yana dünyanın dört bir yanını ekranımıza taşıyor. 3D haritalarla istediğimiz yeri keşfetmek mümkün hale gelirken, şimdi buna bir de zaman yolculuğu eklendi. Yeni gelen güncellemeyle birlikte, Street View üzerinden geçmiş yıllara ait sokak görüntülerine göz atmak artık oldukça kolay olacak.

Yapay zekâ destekli çevre analizleri yolda

google earth

Güncellenen uygulama yalnızca nostaljik görüntüler sunmakla kalmıyor. Geçmiş yıllarda kriz anlarında acil müdahale ekiplerinin uydu görüntülerini kullanmasına olanak tanıyan platform, aynı zamanda çevresel gözlem ve şehir planlaması gibi alanlarda da aktif olarak kullanılıyor. Daha önce kayıp aile bireylerinin bulunmasından doğal yaşam alanlarının keşfine kadar birçok alanda aracı olarak kullanıldı.

google earth

Google Earth’e eklenecek bir diğer yenilik ise yapay zekâ destekli analiz araçları olacak. ABD'deki uzmanlar, önümüzdeki haftalarda erişime açılacak bu sistemlerle şehirlerdeki ağaç yoğunluğunu, yüzey sıcaklıklarını ve gölge oranlarını detaylı şekilde analiz edebilecek. Bu veriler, şehirlerde serin alanların nerelerde bulunduğunu gösterecek ve ağaçlandırma gibi çevresel kararların planlanmasını kolaylaştıracak.

google earth yapay zeka

Google Earth, ilk dönemlerinde sanal turizm odaklı bir uygulama olarak öne çıkarken, bugün farklı disiplinlerde veri kaynağı olarak kullanılıyor. Son güncellemeyle birlikte hem bireysel kullanıcılar hem de profesyoneller için uygulamanın sunduğu işlevler daha geniş bir alana yayılmış durumda.
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Kaynak : https://www.techradar.com/computing/software/google-earth-is-now-an-even-better-time-travel-machine-thanks-to-this-street-view-upgrade-and-i-might-get-hooked
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