Wikipedia'nın geleneksel "Wiki Loves Earth" isimli fotoğraf yarışması tamamlandı. Türkiye, 2024 yılına damgasını vuran ülke oldu. İşte içinizi titretecek o fotoğraflar...

Her yıl küresel çapta Wikipedia üyeleri tarafından gerçekleştirilen fotoğraf yarışması "Wiki Loves Earth", 2024 sezonunu tamamladı. Bu yıl 3.800'den fazla Wikipedia üyesi, toplamda 80 binden fazla fotoğrafı yılın en iyisi olması için seçmelere gönderdi. Şimdi açıklanan sonuçlar, Türkiye'nin Wiki Loves Earth 2024'e damgasını vurduğunu gözler önüne serdi.

Wiki Loves Earth 2024 ile ilgili açıklamalara baktığımızda Türkiye'nin "Manzaralar" kategorisinde boy gösterdiğine tanıklık ediyoruz. Zira bu kategorinin en iyisi olan 10 fotoğraftan 5 tanesi Türkiye'de çekilmişti. Dilerseniz Wiki Loves Earth 2024'e damgasını vuran o görüntülere yakından bakalım.

Manzaralar kategorisinin birincisi: Burdur Gölü!

Wiki Loves Earth 2024'ün manzaralar kategorisinde birinci olan fotoğraf Burdur Gölü'ne aitti. "Rotadefterim" isimli Wikipedia kullanıcısı tarafından çekilen fotoğraf, gerçekten de büyüleyiciydi.

Aynı kategorinin üçüncü sırasında da güzel ülkemizden enfes bir görüntü ile karşılaşıyoruz. "Ismailtasgeldi" isimli kullanıcının çektiği bu görüntü, Artvin'de bulunan "Kaçkar Dağları Milli Parkı"nın eşsiz güzelliğini ortaya koyuyor.

Yine Ismailtasgeldi isimli kullanıcı tarafından çekilen, Erciyes Dağı ile Hürmetçi Sazlığı'nın bir arada göründüğü fotoğraf, Wiki Loves Earth 2024'ün en iyi beşinci fotoğrafı olarak kayıtlara geçti.

Aynı kategorinin sekizinci sırasında ise Karagöl-Sahra Milli Parkı'nı görüyoruz. Yukarıdaki görüntü, "Turreis10700" tarafından çekildi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda geçen "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?" sözünün ne kadar doğru olduğunu gördüğümüz bir fotoğraf daha var. Yedigöller Bölgesi'nde çekilen bu fotoğraf, yarışmanın onuncu sırasında yer aldı. Görüntü, "Kecags" isimli kullanıcıya ait.