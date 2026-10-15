Samsung, çok kullanışlı yapay zekâ özelliği Now Nudge’a Türkçe dil desteği getirdi.

Samsung, Galaxy AI adı altında kullanıcılara çok kullanışlı birçok yapay zekâ özelliği sunuyor. Galaxy AI genelinde Türkçe desteği olsa da maalesef bazı özelliklerde bunu görmüyorduk. Şimdi ise tam olarak bu konuda ülkemizdeki Samsung Galaxy cihaz sahiplerini çok mutlu edecek bir gelişme yaşandı.

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Teknoloji devi, yapay zekâ odaklı bildirim ve öneri sistemi olan "Now Nudge" özelliğine Türkçe dil desteği getirdi. "Galaxy AI" yapay zekâ platformunun kapsamını artırma stratejisi doğrultusunda sunulan bu yeni güncelleme, Türkçe ile birlikte toplamda 8 yeni dili kapsıyor. Samsung'un resmi olarak paylaştığı bilgilere göre güncelleme paketinde Türkçe dışında Hollandaca, Filipince, Gujarati, Macarca, Malayca, Romence ve İsveççe dilleri de yer alıyor.

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Nedir bu Now Nudge?

Now Nudge, mesajlaşma ve günlük kullanım sırasında bağlamı algılayarak kullanıcıya simgeler aracılığıyla zamanında bilgiler sunuyor. Özelliğin temel amacı, kullanıcıların bir işlem yaparken farklı uygulamalar arasında sürekli geçiş yapma ihtiyacını azaltmak ve zaman kaybının önüne geçmek. Sistem, kullanıcının iletişimde bulunduğu anlardaki arka plan ihtiyacını otomatik olarak analiz ederek doğrudan ekran üzerinde yönlendirme sağlıyor.

Örneğin, bir mesajlaşma uygulamasında bir kişi size o gün için planlarınızı sorduğunda Galaxy AI derhal devreye giriyor. Sistem takviminizi kontrol ederek o saatte herhangi bir çakışma olup olmadığını saptıyor. Ardından ekranınızda size özel bir "Nudge" penceresi görüntüleyerek takvim durumunuzu ve önerilen yanıtı tek bir dokunuşla kullanabileceğiniz bir formatta sunuyor.

Bu tür bağlam duyarlı akıllı asistanlar, ekrandaki metni ve yaklaşan etkinlikleri eşzamanlı işleyerek çalışır. Kullanıcının manuel olarak Takvim uygulamasını açıp gününü kontrol etmesi ve ardından mesajlaşma ekranına dönüp cevap yazması yerine, yapay zekâ bu adımları arka planda birleştirir. Now Nudge özelliğinin Türkçe dil desteği kazanması sayesinde, Türkçe mesajlaşmalarda geçen zaman ve plan ifadeleri de sistem tarafından doğru şekilde analiz edilebilecek.