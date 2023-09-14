Google'ın Gboard için kullanıma sunduğu Emoji Kitchen isimli özelliği Arama hizmetine entegre edildi. Artık tüm kullanıcılar, kendilerine özel emojiler oluşturabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç yıl önce Gboard isimli klavye uygulamasına eğlenceli bir özellik ekledi. "Emoji Kitchen" olarak isimlendirilen bu özellik, kullanıcıların iki emojiyi birleştirmelerine imkân tanıyordu. Çok fazla popüler olmayan bu özellik şimdi Google Arama'ya entegre edildi. Artık tüm kullanıcılar, iPhone gibi Android ekosistemi dışındaki başka bir cihazdan veya web üzerinden Emoji Kitchen'a ulaşabilecekler.

Emoji Kitchen'ın Google Arama'ya entegre edilmiş olması, kullanıcıların kendi çıkartmalarını oluşturmalarını sağlayacak. Üstelik bu çıkartmaları kullandığınız cihaza kaydedip, sohbetlerde gönderebileceksiniz. Hizmeti denediğimizde, tüm emojilerin bulunmadığını görüyor olsak da kullanıcılar için eğlenceli bir deneyim sunulacağı artık kesin.

Emoji Kitchen nasıl kullanılır?

Adım #1: Google Arama'ya girin.

Google Arama'ya girin. Adım #2: Emoji Kitchen araması yapın.

Emoji Kitchen araması yapın. Adım #3: "Yemek pişirmeye başlayın" butonuna dokunun.

"Yemek pişirmeye başlayın" butonuna dokunun. Adım #4: Kendi benzersiz emojinizi oluşturun.

Oluşturduğunuz emojiyi mesajlaşma uygulamalarında kullanmak da çok kolay. Oluşan emojinin hemen altındaki kopyala butonuna dokunun ve ardından da mesajlaşma uygulamasına gidin. Sohbet sayfasında doğrudan yapıştır butonu veya pano aracılığıyla özel emojinizi karşı tarafa gönderebilirsiniz. Yaptığımız denemelerde WhatsApp'ın fotoğraf, diğer mesajlaşma servislerinin ise MMS olarak gönderim yapıldığını gördüğümüzü belirtelim. Bunu üçüncü taraf uygulamalarla çıkartmaya dönüştürebilirsiniz.