Telefonlarımıza Gelecek Yeni Emojiler Duyuruldu

Unicode Konsorsiyumu, önümüzdeki yıl itibarıyla telefonlarımıza ve kullandığımız uygulamalara gelecek 118 yeni emojiyi duyurdu. Bu emojilerden altısı, daha önce tamamen yeni karakterler olacak.

Mesajlaşma uygulamalarında, sosyal medyada ya da aklınıza gelebilecek her alanda kullandığımız emojilerin referans noktası olan Unicode Konsorsiyumu, "Emoji 15.1"i resmen yayınladı ve önümüzdeki yıl itibarıyla telefonlarımızda ve uygulamalarda görebileceğimiz 118 yeni emoji önerisini paylaştı.

Her şeyden önce, Unicode Konsorsiyumu'nun paylaşmış olduğu listenin bir öneri olduğunu, yeni emojilerin tamamını ya da bazılarını uygulamalara ya da platformlara eklemenin şirketlerin inisiyatifinde olduğunu belirtelim. Yani bu emojilerin bazılarını kullandığınız uygulamalarda hiçbir zaman görememe ihtimaliniz de bulunuyor.

Emoji 15.1 ile duyurulan yeni emojiler şu şekilde:

*İlk iki satır yeni emojileri, 3-5 satırlar mevcut emojilerin yeni varyasyonlarını göstermektedir.

Hevesinizi kırmak gibi olmasın ama söz konusu 118 emojiden yalnızca 6 tanesi tamamen yeni bir emoji sunuyor. Geri kalan 112 emoji, mevcutta bulunan emojilere yeni varyasyonlar kazandırıyor; Sağa doğru yürüyen çocuk, sağa doğru koşan çocuk, sola doğru koşan çocuk vs. Yine de anka kuşu ve mantar gibi şu ana kadar neden olmadığını merak ettiğimiz bazı emojilerin sunulmuş olması sevindirici.