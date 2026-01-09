Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone ve Android Telefonlara 9 Yeni Emoji Geliyor: Yargılayan Bakış....

Unicode Konsorsiyumu, Emoji 18.00 kapsamında 9 yeni emojinin değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı. Bu emojiler uygun görüldüğü takdirde gelecekte telefon üreticileri tarafından akıllı telefonlara entegre edilecek.

iPhone ve Android Telefonlara 9 Yeni Emoji Geliyor: Yargılayan Bakış....
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Unicode Konsorsiyumu, yakında akıllı telefonlara gelmesi muhtemel yeni emojileri yayımladı. Emojipedia tarafından paylaşılan bu listeye göre Emoji 18.0 kapsamında 9 yeni emoji değerlendirme aşamasında. Nihai listenin ise Eylül ayında netleşmesi bekleniyor.

Taslakta dikkat çeken emojiler arasında göz kısan bir yüz ifadesi, sağa ve sola bakan başparmak hareketleri, turşu, deniz feneri, meteor, silgi ve saplı bir ağ yer alıyor. Ayrıca mevcut kelebek emojisinden daha spesifik bir alternatif sunan monark kelebeği de listede bulunuyor.

Yeni emojiler nasıl görünüyor?

2

Emojipedia, aday emojiler için örnek tasarımlar paylaştı ancak Apple’ın bu emojileri kendi tasarım diliyle yeniden çizmesi gerekecek. Her zamanki gibi bu listenin henüz kesin olmadığını ve Unicode inceleme sürecinde değişebileceğini de hatırlatmak gerek.

Yeni emojilerin iPhone’lara gelişi ise tam da bu sebepten biraz zaman alacak. Apple’ın yeni emojileri kendi tasarım dilinde yeni bir güncelleme ile sunması bekleniyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse yeni emojiler iOS 27 ile birlikte 2026’nın sonu veya 2027’nin başında kullanıcılarla buluşacak.

iPhone Kullanıcılarının Yeni Güncellemeleri Yüklemeye Çekindikleri Ortaya Çıktı iPhone Kullanıcılarının Yeni Güncellemeleri Yüklemeye Çekindikleri Ortaya Çıktı
Akıllı Telefonlardaki En Büyük Seri Üretim Hataları: Teknoloji Devlerinin Unutmak İstediği Kâbuslar Akıllı Telefonlardaki En Büyük Seri Üretim Hataları: Teknoloji Devlerinin Unutmak İstediği Kâbuslar

Peki siz yeni emojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Türkiye'de Neredeyse 450 Gündür Yasak Olan Discord, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor

Türkiye'de Neredeyse 450 Gündür Yasak Olan Discord, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler

Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim