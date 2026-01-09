iPhone ve Android Telefonlara 9 Yeni Emoji Geliyor: Yargılayan Bakış....

Unicode Konsorsiyumu, Emoji 18.00 kapsamında 9 yeni emojinin değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı. Bu emojiler uygun görüldüğü takdirde gelecekte telefon üreticileri tarafından akıllı telefonlara entegre edilecek.

Unicode Konsorsiyumu, yakında akıllı telefonlara gelmesi muhtemel yeni emojileri yayımladı. Emojipedia tarafından paylaşılan bu listeye göre Emoji 18.0 kapsamında 9 yeni emoji değerlendirme aşamasında. Nihai listenin ise Eylül ayında netleşmesi bekleniyor.

Taslakta dikkat çeken emojiler arasında göz kısan bir yüz ifadesi, sağa ve sola bakan başparmak hareketleri, turşu, deniz feneri, meteor, silgi ve saplı bir ağ yer alıyor. Ayrıca mevcut kelebek emojisinden daha spesifik bir alternatif sunan monark kelebeği de listede bulunuyor.

Yeni emojiler nasıl görünüyor?

Emojipedia, aday emojiler için örnek tasarımlar paylaştı ancak Apple’ın bu emojileri kendi tasarım diliyle yeniden çizmesi gerekecek. Her zamanki gibi bu listenin henüz kesin olmadığını ve Unicode inceleme sürecinde değişebileceğini de hatırlatmak gerek.

Yeni emojilerin iPhone’lara gelişi ise tam da bu sebepten biraz zaman alacak. Apple’ın yeni emojileri kendi tasarım dilinde yeni bir güncelleme ile sunması bekleniyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse yeni emojiler iOS 27 ile birlikte 2026’nın sonu veya 2027’nin başında kullanıcılarla buluşacak.

Peki siz yeni emojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.