Google, bir Salesforce veri merkezinin siber saldırıya uğradığını açıkladı. Kısa süreli saldırı sonucunda bazı müşteri verilerinin ele geçirildiği aktarıldı.

Maalesef günümüzün en büyük problemlerinden biri siber saldırılar. Şirketlerden kurumlara kadar büyük küçük fark etmeksizin her yere saldırı düzenlenebiliyor. Şimdi ise dünyanın en büyük firmalarından biri olan ve hizmetleri milyarlarca insan tarafından kullanılan Google’a yönelik bir saldırı gerçekleştiği açıklandı.

Google’ın tehdit ekibi tarafından birkaç gün önce paylaşılan blog güncellemesinde şirketin bir veri merkezinin hacklendiği ifade edildi. Saldırının haziranda olduğu aktarılırken saldırganların, UNC6040 olarak da bilinen “ShinyHunters” isimli hacker grubuyla ilişkilendirildiği aktarıldı.

Salesforce saldırıya uğradı, kullanıcı verileri ele geçirildi

Google’ın yaptığı açıklamalara göre saldırıdan satış odaklı yazılım hizmeti olan Salesforce’un veri merkezinin etkilendiği belirtildi. Burada küçük ve orta ölçekli işletmeler için iletişim bilgileri gibi veriler depolanıyordu. Şirket, saldırıya hemen yanıt verdiğini, analiz yaptığını ve gerekli önlemleri almaya başladığını da ekledi.

Ancak Google’a göre yaşanan çok kısa süreli saldırıda bazı kullanıcı verileri saldırganlar tarafından ele geçirildi. Şirket, nasıl bilgilerin çalındığına dair detay paylaşmasa da gelen bilgilere göre öyle çok hassas bilgiler değiller. Temel, normalde de halka açık olan isimler ve adresler gibi iş bilgilerini içeriyor.

ShinyHunters normalde saldırıların ardından belli bir süre içerisinde fidye isteyen bir hacker grubu olarak biliniyor. Ancak Google, bu saldırıda böyle bir şey yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi yok. Muhtemelen öyle çok hassas bilgiler çalınmadığı için böyle bir şey yaşanmadı. Bu olay, ne kadar büyük olursanız olun tüm kurumların ve şirketlerin bu tarz saldırılara karşı hâlâ tam güvende olmadığının bir göstergesi.