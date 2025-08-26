Yapay zekâ tabanlı görsel düzenleme araçları her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Büyük teknoloji şirketleri, fotoğraf düzenleme sürecini otomatikleştiren yeni modeller geliştirmeye hız vermiş durumda. Google da bu alandaki en son hamlesini Gemini uygulamasına eklediği yeni yapay zekâ modeliyle yaptı.

Google, Gemini uygulamasına yepyeni bir özellik ekledi. “Gemini 2.5 Flash Image” adı verilen bu yapay zekâ modeli sayesinde artık fotoğrafları doğrudan uygulama içinden düzenlemek mümkün. Yapay zekâ meraklılarının “Nano Banana” olarak anılan bu model sadece Gemini’da değil, Adobe Express ve Firefly üzerinden de kullanılabiliyor.

Yeni model fotoğraf düzenlemeyi çok daha kolay hale getiriyor. Artık arka planı değiştirebilir, aynı fotoğraf üzerinde peş peşe farklı düzenlemeler yapabilir ya da “design remix” özelliğiyle iki görseli birleştirerek bambaşka tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Mesela bir gül ve bir çizme fotoğrafı yüklediğinizde yapay zekâ o çizmeyi gülden ilham alan desenlerle birleştirip yeniden tasarlayabiliyor.

Fotoğraf düzenleme süreci tamamen yapay zekâya bırakılıyor

“Nano Banana” modeli kısa süre önce LMArena’da önizleme sürümüyle test edildi ve yapay zekâ meraklılarının listelerinde kendine yer buldu. Şu an Gemini uygulamasında otomatik olarak kullanılabiliyor. Bunun yanında Gemini API, Google AI Studio ve Vertex AI üzerinden de erişmek mümkün. Google zaten bu yıl yapay zekâ destekli medya araçlarına ciddi yatırım yapıyor. Gemini'ın yanı sıra video üreten Veo 3 modeli ve belgeleri podcast’e dönüştüren NotebookLM gibi projeler de gündemde öne çıkıyor.

Google’ın “Nano Banana” adını verdiği yeni model, fotoğraf düzenlemeyi tamamen yapay zekâya bırakıyor diyebiliriz. Şirket, gizlilik politikası gereği kullanıcıların özel ya da hassas fotoğraflarını yüklememesi gerektiğini hatırlatıyor. Yine de bu modelin önümüzdeki dönemde görsel düzenleme ve üretim konusunda sıkça konuşulacak gibi göründüğünü şimdiden söylemek mümkün.