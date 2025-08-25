Mesajlaşma uygulamalarında güvenlik önlemleri her geçen gün daha da önem kazanıyor. Google, bu kapsamda Mesajlar uygulamasında kullanıcı kimliğini doğrulamanın yeni bir yolunu duyurdu. Artık uçtan uca şifrelemenin doğrulanması, uzun rakam dizileri yerine QR kod taramasıyla yapılabilecek.

Google, Mesajlar uygulamasına güvenliği artıracak yeni bir özellik ekliyor. Artık uzun uzun kodlarla uğraşmak yerine, sadece QR kod tarayarak karşınızdaki kişinin kimliğini doğrulayabileceksiniz.

Yeni özellikle birlikte uçtan uca şifreleme doğrulaması, uzun rakam dizilerini karşılaştırmak yerine QR kod üzerinden yapılabilecek. Kullanıcılar, sohbet esnasında kişi detayları bölümüne girerek kendi QR kodunu gösterebilecek veya karşı tarafın kodunu tarayabilecek. Böylece şifreleme anahtarlarının doğru şekilde eşleştiği kolayca teyit edilebilecek.

Google, iki adımlı doğrulamayı da QR koda taşıyacak

Mevcut olan 80 haneli kod sistemi tamamen kaldırılmadı. QR kod taramasında sorun yaşanması halinde kullanıcılar hâlâ uzun anahtar kodu üzerinden manuel doğrulama yapabilecek. Google, bu sistemin RCS tabanlı mesajlaşmalarda gizliliği güvence altına almak için geliştirildiğini belirtiyor.

Google’ın yeni planı ise sadece Mesajlar ile sınırlı değil. Şirket, Gmail’deki SMS tabanlı iki adımlı doğrulamayı da zamanla QR kod sistemine taşımayı düşünüyor. Yani QR kod, Google’ın güvenlik çözümlerinde yavaş yavaş standart hale gelebilir.