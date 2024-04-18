Google Fotoğraflar uygulamasına gelecek bir dizi yeni özellik ortaya çıktı. Bu özellikler arasında yer alan "dağınıklığı gizle" seçeneği, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Fotoğraflar hizmeti, çok yakında birkaç yeni özelliğe ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Uygulamanın "6.79.0.624" sürüm kodlarını inceleyen geliştiricler, "dağınıklığı gizle" isimli yeni bir özelliğin varlığını tespit ettiler. Öte yandan; Google Fotoğraflar'ın "Kütüphane" sekmesi, çok yakında "Koleksiyonlar" olarak güncellenecek gibi görünüyor.

Google Fotoğraflar'daki Kütüphane sekmesinin Koleksiyonlar olarak değiştirilmesi, kullanıcı deneyiminde çok büyük bir değişim yaşatmayacak. Hatta buradaki tek değişiklik, isim olacak. Ancak dağınıklığı gizle özelliği, Google Fotoğraflar kullanıcılarına gerçekten etkileyici bir deneyim sunacak.

Yeni özellikle galerideki yığınlar, sadeleştirilecek

Google Fotoğraflar kodlarında yer alan bilgiye göre bu özelliği aktif hâle getiren kullanıcı, aldığı ekran görüntülerini, GIF'leri ve meme görsellerin gizlendiğini görecek. Bunlar, telefondan silinmeyecek. Google Fotoğraflar'daki klasörler içerisinde yer almaya devam edecekler ancak ana sayfada gösterilmeyecekler. Böylelikle kullanıcı, Fotoğraflar uygulamasındaki kargaşadan kurtulmuş olacak.

Google Fotoğraflar uygulaması, Anılar özelliği üzerinde de ufak bir değişiklik yapacak gibi görünüyor. Bu sekmeye giren kullanıcı, çok yakında yeni bir arayüz ile karşılaşacak. Ayrıca kullanıcılar, Anılar bölümünde bulunan "yapay zekâ ile başlık oluşturma" işlevini artık kapatabilecekler.