Google, yapay zekâyı kullanarak faturaları günü gününe ödemeye yardımcı olacak bir özelliği test ediyor. Bu özellik çok yakında kullanıma açılabilir.

Faturalarının fotoğraflarını çeken ancak faturalarını gününde ödemeyi unutanlardan mısınız? Google'ın yeni özelliği, fatura ödemelerinde son günü kaçırmanıza engel olabilir. Bir Android uzmanının yaptığı incelemelere göre Google, yapay zekâ ile fotoğrafları çekilen faturalara hatırlatma tarihi eklenebilmesinin yolunu açmaya hazırlanıyor.

Google, günü gelen faturaları hatırlatacak

Yeni özellik şimdilik kullanıcılara açık değil. Ancak AssembleDebug kullanıcı adıyla tanınan araştırmacıya göre özelliğe ilişkin kodlar şimdiden Fotoğraflar uygulaması içinde yer almaya başladı. Uygulamanın çalışma mantığı da az çok belli oldu.

Bir faturanın ya da dokümanın fotoğrafı çekildiğinde, üzerinde tarih olması durumunda yapay zekâ bu tarih bilgisini tespit edebilecek. Ekranın alt kısmında bu fotoğraflar için üç farklı seçenek bulunacak. Bunlar "Lens", "Metni kopyala" ve "Hatırlatıcı kur" olacak. Hatırlatıcı kurmayı seçenlerden Google Fotoğraflar, Takvim uygulamasına erişim izni isteyecek. Erişim izni verildiğinde ise faturanın hatırlatılacağı tarihi seçmek mümkün olacak. Günü geldiğinde de faturanın görseli otomatik olarak pop-up şeklinde hatırlatılacak.

AssembleDebug'a göre hatırlatıcı özelliği her fotoğrafta yer almayacak. Bu özellik yalnızca üzerinde metin ya da tarih bulunan görseller için kullanılabilecek. Yapay zekâ da burada devreye girecek ve görsellerin faturalara ait olup olmadığını tespit etmekte kullanılacak. Şimdilik bu özellik herkesin erişimine açık olmasa da kodlarının eklenmiş olması, yakın zamanda bu konuda yeni gelişmeler olabileceğini gösteriyor.