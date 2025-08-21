Bulut depolama servislerinde artan fotoğraf ve video yüklemeleri, kullanıcıların alan yönetimini her geçen gün zorlaştırıyor. Google da bu soruna çözüm olabilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Fotoğraflar uygulamasına eklenecek sistem, gereksiz içeriklerin daha hızlı ayıklanmasını sağlayacak. Bu özellik ise kaydırma hareketleriyle fotoğraf silmeyi mümkün kılacak.

Google, Fotoğraflar uygulamasına yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Drive’daki depolama alanınızı boşaltmak artık tek tek uğraşmak yerine, Tinder’daki gibi sola sağa kaydırarak yapılabilecek. Böylece biriken yüzlerce fotoğrafı temizlemek çok daha pratik hâle gelecek.

Android uygulamasının 7.42.0.797402755 sürümünde test edilen özelliğe, fotoğrafların gün ya da ay bazında gruplandığı ekranlarda bulunan fırça simgesine dokunarak ulaşılabiliyor. Açılan kart tabanlı arayüzde, bir fotoğrafı silmek için sola, saklamak için sağa kaydırma yapılabiliyor.

Yeni kaydırma sistemi hâlen test aşamasında

Aynı işlemi yapmak için “Sil” ve “Sakla” butonlarını kullanma seçeneğiniz de var. Kart ekranının üst kısmında o an kaç fotoğrafla uğraştığınızı “1/18” gibi bir gösterimle görebiliyorsunuz. Kartları bitirdikten sonra ise karşınıza ek bir inceleme ekranı geliyor. Burada ise sola kaydırdığınız fotoğraflar otomatik olarak seçilmiş oluyor ve “Sil”e bastığınızda kalıcı olarak kaldırılabiliyor.

Silinen fotoğraflar ise çöp kutusunda tutulmaya devam ediyor. Google Fotoğraflar’daki yeni kaydırma sistemi hâlen geliştirme aşamasında. Şirket, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.