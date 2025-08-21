Yapay zekâ artık sadece teknoloji dünyasında değil, spor alanında da etkisini göstermeye başladı. Büyük şirketler, profesyonel sporcularla yaptıkları ortaklıklarla bu teknolojileri sahaya taşımaya çalışıyor. Google’ın NBA yıldızı Stephen Curry ile yaptığı yeni iş birliği de bu yaklaşımın dikkat çekici bir örneği oldu.

Google, NBA süperstarı Stephen Curry ile uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. Anlaşmaya göre Curry, sahadaki performansını geliştirmek için Google Cloud’un yapay zekâ desteğini kullanacak.

Google'ın açıklamasına göre yapay zekâ, Curry’nin şutlarını inceleyip kalitesini ölçecek ve buna göre antrenman planlarını geliştirmesine yardımcı olacak. Pixel cihazlarıyla desteklenen “AI Basketball Coach” deneyimi ise atış formunu analiz edip görsel destekli bir geri bildirim sağlayacak.

Curry’nin rolü sadece basketbolla sınırlı kalmayacak

Curry, bu teknolojiyi daha önce Curry Camp’te genç sporcularla birlikte test etmişti. Ortaklık yalnızca basketbola yönelik olmayacak. Google, Curry’yi “Performans Danışmanı” olarak konumlandıracak ve bu görev kapsamında Curry ve ekibi, Google’ın sağlık uzmanları ile birlikte Google Health ve yeni Fitbit modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Stephen Curry’nin dahil olduğu bu iş birliği hem spor alanında yapay zekâ kullanımına örnek teşkil edecek hem de Google’ın sağlık odaklı ürünlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.