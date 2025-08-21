Google Fotoğraflar uygulamasına eklenen yeni bir yapay zekâ özelliği, bir fotoğrafın sadece sesle düzenlenmesini sağlıyor. Metin desteğine de sahip olan özellik, ilk aşamada Pixel 10'a özel olacak, sonra tüm telefonlara yayılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, en popüler araçlarından biri olan Fotoğraflar'a bomba bir özellik ekledi. Yapay zekâdan güç alan bu yeni özellik, kullanıcıların sadece konuşarak fotoğraflar üzerinde düzenleme yapmalarına yardımcı olacak. Gelin hep birlikte bu özelliğin detaylarına yakından bakalım.

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Siz sadece bir fotoğraf üzerinde nasıl bir düzenleme yapmak istediğinize karar vereceksiniz ve bunu da sözlü olarak dile getireceksiniz. Yapay zekâ, sizin yerinize harekete geçecek ve isteğiniz doğrultusunda çalışma yapacak. Çalışma bittikten sonra ince ayarlar için yeni talimatlar da verebileceksiniz. Dileyen kullanıcılar ise sözlü değil, yazılı talimatlar verebilecekler.

İşte Google Fotoğraflar'ın yeni özelliğinin gösterildiği bir demo:

Yukarıdaki örnekte, eski bir fotoğrafın nasıl iyileştirildiğini görüyorsunuz. Bunu yapabilmek için Google Fotoğraflar uygulamasında "bu fotoğrafı iyileştir" yazmak veya bunu sesli olarak dile getirmek, sonuca ulaşmanız için yeterli olacak. Arka plan nesnelerini kaldırma, yansımaları yok etme, arka planı değiştirme veya bir fotoğrafa nesne eklemek gibi hususlar da bu özellik kapsamında yapılabilecek.

Başka bir örnek:

Google Fotoğraflar için hazırlanan ve Gemini'dan güç alan yeni özellik, ilk aşamada Pixel 10 telefonlara özel olacak. Google tarafından yapılan açıklamaya göre birkaç hafta sonra diğer Android ve iOS telefonlar, yeni özelliğe erişim imkânı yakalayacaklar.