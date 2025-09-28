Tümü Webekno
Google Fotoğraflar’ın Konuşarak Düzenleme Özelliği Tüm Android’lere Geliyor

Google Fotoğraflar’ın yeni “Help me edit” özelliğiyle fotoğraf düzenlemek artık çok daha pratik. Sesli komutlarla düzenleme dönemi tüm Android’lerde başlıyor.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Birkaç hafta önce çıkarılan Pixel 10 serisi yalnızca bu modellere özel olan yeni bir Google Fotoğraflar özelliğine sahipti: Fotoğrafları konuşarak düzenleme. Bugünden itibaren bu ayrıcalık sona eriyor ve mevcut Android telefonunuzda da kullanılabilir hâle geliyor.

Google Fotoğraflar’a eklenen yeni “Help me edit” özelliğiyle artık fotoğraf düzenlemek çok daha kolay olacak. Fotoğraf düzenlemek artık sohbet eder gibi ilerliyor. Düzenleme ekranında beliren kutuya dokunarak istediğiniz değişiklikleri yazmak ya da hazır önerilerden birini seçmek mümkün.

Işık, gölge ve nesne düzenlemeleri artık tek tıkla yapılabiliyor

Sonrasında yalnızca “gönder”e basmak yeterli oluyor; gerisini Gemini üstleniyor ve fotoğrafı buna göre düzenliyor. Işık ve gölge ayarlarını yapmak, keskinliği artırmak, hatta sahnedeki bir nesneyi silmek ya da yenisini eklemek mümkün. İstenirse tüm sahne baştan yaratılabiliyor. Örneğin, yalnızca “Evcil hayvan portresini iyileştir” komutuyla bir kedi fotoğrafı şömineli bir oturma odasına taşınabiliyor. Gerçekten dikkat çekici bir özellik.

Google, özelliğin ABD’de Pixel 10 dışındaki Android telefonlara da açıldığını duyurdu. Herhangi bir özel donanım şartı yok; güncelleme dalga dalga geldikçe erişim kendiliğinden aktifleşiyor. Tek dikkat edilmesi gereken nokta, cihazda Google Fotoğraflar’ın 7.42 ya da daha yeni bir sürümünün yüklü olması.

