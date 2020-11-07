Google Fotoğraflar'ın Bir Özelliği Ücretli Oldu

Google Fotoğraflar uygulaması yalnızca fotoğraf yönetme uygulaması değil, aynı zamanda da fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulamanın renk öne çıkarmayı sağlayan renk parlatma özelliği, bazı fotoğraflar için ücretli oldu.

Google kullanıcıları için pek çok özellik yayınlıyor. Bunlardan biri de Google Fotoğraflar adı verilen uygulama. Uygulama genellikle fotoğraf yönetimi için kullanılsa da kendi içinde pek çok güzel ve kullanışlı araç da barındırıyor.

Bu özelliklerden biri de renk parlatma özelliği. Temel olarak bu özelliği kullanarak fotoğrafların belli kısmında renkleri korurken arka planı ise siyah beyaz hale getirmek mümkün oluyor. Bu işlem artık bazı fotoğraflar için ücretli olacak.

Derinlik bilgisi olmayan fotoğraflarda özellik ücretli olacak

Akıllı telefonlarla çektiğimiz fotoğraflarda artık derinlik bilgisi yer alabiliyor olsa da bu özellik her cihazda yok. Derinlik bilgisi bulunmayan fotoğraflar artık özellikle düzenlenemeyecek, en azından ücretli olarak.

Kendi başına bu karar çok da önemli gözükmüyor olsa da Google’ın diğer düzenleme özelliklerinin önünde de bir ödeme duvarı çekme ihtimali olduğunu gösteriyor. Gelecekte düzenleme araçlarının ücretli olacağını gösteren başka bir işaret ise bulunmuyor.

Google Fotoğraflar’ın yeni versiyonu v5.18’i inceleyen XDA-Developers ekibi uygulamanın gelecekte yeni düzenleme özellikleri de barındıracağını söylüyor. Bunların arasında Dinamik, HDR ve Vivid özellikleri yer alıyor.

Altı yeni gökyüzü filtresi

Ek olarak uygulama içerisinde altı yeni gökyüzü filtresi yer alacak. Bunlar afterglow, airy, ember, luminous, radiant ve stormy olarak adlandırıldı. Böylece fotoğraf arka planda yer alan gökyüzü değiştirilebilecek.

Bu özelliklerin Google Fotoğraflar kullanıcıları için ücretsiz olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Belki bu özellikler de Google One ile ödeme yapılması gereken özellikler arasında yer alabilir.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için pek çok farklı fotoğraf düzenleme uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaların en popüler olanları hakkındaki incelememizi burada bulabilirsiniz.