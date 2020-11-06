Pixel 4a, Bükülme ve Dayanıklılık Testine Girdi (Video)

JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalı, Google'ın geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Pixel 4a'yı dayanıklılık testine soktu. Test kapsamında cihaza çizilme, bükülme ve yanma gibi çeşitli işlemler uygulandı.

ABD merkezli arama devi Google, son yıllarda piyasaya sürdüğü Pixel markalı akıllı telefonlarla sektörde iyi bir ivme yakaladı. Bu kapsamda geçtiğimiz ağustos ayında Pixel 4 ailesinin uygun fiyatlı üyesi Pixel 4a'yı piyasaya süren şirket, cihazı Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone SE'nin karşısına konumlandırdı.

Şimdiyse JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, Google'ın orta-üst seviye diyebileceğimiz akıllı telefon modeli Pixel 4a'yı dayanıklılık testine soktu. Test kapsamında cihazın ekranına, yan çerçevelere ve arka tarafa çizilme testi uygulayan YouTuber, videoda ayrıca bükülme ve yanma testlerine de yer verdi.

Google Pixel 4a dayanıklılık testi:

Google Pixel 4a, Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunan 5,81 inç büyüklüğünde OLED panele sahip. Bu ekranı çizilmelere karşı test etmek isteyen YouTuber, işe buradan başlıyor ve bir maket bıçağı yardımıyla ekranı çizmeye başlıyor. Burada 6 ve hatta 7'nci seviyeden sonra çizilmelerin başladığı görülebilir.

Ekranın ardından YouTuber, bu kez maket bıçağıyla telefonun yan çerçevelerini ve arka tarafını kesmeye başlıyor. Bu noktada cihazda plastik malzeme kullanıldığı için kesme ve çizmelere karşı pek de dayanıklı olduğu söylenemez.

Bükülme testindeyse Google Pixel 4a, şaşırtıcı bir şekilde bu testten sağlam çıkmayı başarıyor. Her iki yöne de esneyebilen akıllı telefon, bırakıldığında eski şeklini alıyor ve ekranda herhangi bir kırılma ya da çatlak meydana gelmiyor.

Kısa bir özet geçmek gerekirse Google'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Pixel 4a akıllı telefonu, uygulanan çeşitli testlerde zarar görse de videonun finalinde hayatta kalmaya devam ediyor. Videonun tamamını hemen yukarıdan izleyebilir, fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.