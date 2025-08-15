Yapay zekâ tabanlı düzenleme araçlarının yaygınlaşması, dijital içeriklerin gerçekliğini sorgulanır hâle getirdi. Artık bir fotoğrafın ya da videonun orijinal olup olmadığını anlamak her zamankinden zor. Bu durum, içerik doğruluğunu koruyacak yeni teknolojilere olan ihtiyacı artırıyor. Google ise bu ihtiyaca yanıt olarak görsellerin nasıl oluşturulduğunu ortaya çıkaracak yeni bir özellik geliştiriyor.

Google, yakında fotoğraf ve videoların “gerçek mi yoksa oynanmış mı” olduğunu anlamayı çok daha kolay hale getirecek bir özellik getiriyor. “Nasıl Yapıldı?” adını taşıyan bu özellik sayesinde, elinizdeki görüntünün tamamen orijinal mi yoksa düzenlenmiş mi olduğu tek bakışta belli olacak.

Google Fotoğraflar’ın 7.41 sürümünde fark edilen bu özellik, fotoğraf ya da videonun ayrıntılar kısmında karşınıza çıkacak. Böylece elinizdeki içeriğin kamerayla mı çekildiğini, yapay zekâ ile mi düzenlendiğini, klasik düzenleme araçları mı kullanıldığını yoksa tamamen yapay olarak mı üretildiğini kolayca görebileceksiniz.

Yapay zekâ ile düzenlenmiş içerikler kolayca ayırt edilecek

Yeni özellik, dosyanın meta verilerine düzenleme geçmişini ekleyen ve standart hâline gelmeye başlayan Content Credentials teknolojisini temel alacak. Sistemde eksik ya da değiştirilmiş bilgiler tespit edildiğinde, Google Fotoğraflar bu durumu kullanıcıya uyarı olarak bildirecek. Böylece görselin doğruluğu konusunda belirsizlik olması hâlinde kullanıcılar haberdar olacak.

Özelliğin özellikle Magic Eraser veya Reimagine gibi yaygın yapay zekâ tabanlı düzenleme araçlarının kullanıldığı içeriklerde önemli bir rol üstleneceği belirtiliyor. “Nasıl Yapıldı?” belki de dijital dünyada içerik şeffaflığı için yeni bir standart haline gelebilir. Tabii, kullanıcıların buna ne kadar alışacağı ve diğer platformların da benzer doğruluk etiketlerini benimseyip benimsemeyeceği zamanla ortaya çıkacak.