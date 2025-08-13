Google, 20 Ağustos'ta gerçekleştireceği resmî lansman öncesinde yeni katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold'a dair bir video paylaştı. Videoda, telefonun resmî tasarımını görebiliyoruz.

Google, çok beklenen yeni Pixel cihazları için önümüzdeki hafta 20 Ağustos Çarşamba günü bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi telefonları Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold’un tanıtıldığını göreceğiz. Buna ek olarak Pixel Watch 4 akıllı saat gibi ürünlerin de gelmesi bekleniyor.

Şirket, etkinliğe bir hafta kala önemli bir paylaşım yaptı. Pixel 10 serisine dahil olacak yeni katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold dair resmî bir video paylaştı. Bu videoyla birlikte de cihazın resmî tasarımı belli olmuş oldu.

Karşınızda Google Pixel 10 Pro Fold!

Yukarıdaki videodan Pixel 10 Pro Fold’un nasıl bir tasarımla geleceğini görebilirsiniz. Video, kitap gibi katlanan bir model olacak cihazın sızıntılara uygun bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor. Tasarım bakımından bir önceki nesil olan Pixel 9 Pro Fold’a benzeyeceğini söyleyebiliriz.

Gri renk seçeneği görülebilen cihaz, ön tarafında ince çerçeveli bir yapıya sahip olacak. Sağ üstte kamera yer alacağı görülebiliyor. Arkasında ise dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu yer alacak. 3’lü kamera sistemi olacağını da ekleyelim.

Videoda telefonun özellikleri yer almıyor. Bunun için 20 Ağustos’taki lansmanı beklememiz gerekecek. Ancak şimdiye kadar çıkan sızıntılara göre cihazda 8 ve 6,4 inçlik 120 Hz OLED ekranlar, Tensor G5 işlemci, 16 GB RAM, 5000 mAh’in üzerinde batarya, 48 MP ana kamera, IP68 dayanıklılık gibi özellikler göreceğiz. Bunlara baktığımızda çok iddialı bir katlanabilir telefon olacağını söylemek mümkün. Google Pixel cihazlar hâlâ ülkemizde olmadığı için Pixel 10 telefonlar da maalesef Türkiye’ye gelmeyecek.