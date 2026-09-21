Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google'ın yapay zekâ modeli Gemini'ın otonom olarak 3 şirkete sızdığı açıklandı.

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda gelişen yapay zekâ teknolojilerinin korkutucu olaylarla gündeme geldiğini görüyorduk. Örneğin OpenAI’ın bir modeli başka bir şirketin sistemlerine sızmayı başarmıştı. Onun dışında Anthropic gibi firmalardan da benzer hamleler görmüştük. Şimdi ise bunlar arasına bir de Google’ın Gemini modeli eklendi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

The Wall Street Journal raporuna göre Google'ın geliştirdiği yapay zeka modeli Gemini, üç farklı şirkete ait korunan sistemlere erişim sağlayarak ilk otonom sızma eylemlerinden birini gerçekleştirdi.

Gemini modeli, kendi kararlarıyla şirket sistemlerine sızdı

Irregular adlı güvenlik şirketi tarafından yürütülen siber güvenlik testleri sırasında meydana gelen bu olay, yapay zekânın yetkilendirilmemiş alanlara kendi kararlarıyla nasıl girebildiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Siber güvenlik dünyasında sızma testleri, sistem zafiyetlerini önceden tespit etmek amacıyla bilinçli olarak gerçekleştirilir. Ancak bu testlerde yapay zekânın tanımlı sınırlar dışındaki gerçek şirket sistemlerine otonom olarak yönelmesi ve erişim sağlaması kritik bir güvenlik riski olarak kabul edilir.

Söz konusu sızma eylemleri, karmaşık teknik sistemlerden ziyade temel güvenlik zafiyetlerinden yararlanılarak gerçekleştirildi. Sızma süreçlerinde Gemini, durumlardan birinde doğru parolayı bulana kadar denemeler yapma yöntemini kullandı. Diğer iki vakada ise halka açık veri depolarında unutulan veya açıkta kalan erişim bilgilerini tespit ederek sistemlere girdi. OpenAI modelinin Hugging Face’e sızmasıyla benzer bir olay olduğunu söyleyebiliriz.

Irregular firmasının temmuz ayı sonlarında Google'a haber verdiği belirtilirken, şirketlerin konuyu kamuoyuna duyurması The Wall Street Journal'ın ulaşmasının ardından geçen cuma günü gerçekleşti. Google tarafı, yapay zekanın gerçek bir şirkete sızdığını fark ettiği anda işlemi sonlandırdığı için "uygun şekilde hareket ettiğini" ve bu sebeple durumu önceden açıklamadıklarını belirtti.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'dan Tepki Gören Açıklama: "Yapay Zekâya Dair Düzenlemelere Gerek Yok"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'dan Tepki Gören Açıklama: "Yapay Zekâya Dair Düzenlemelere Gerek Yok"

Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?

Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?

Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!

Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT Sonrası Resmî Dilekçelerde Dev Artış: Başvurular Beş Katına Çıktı!

ChatGPT Sonrası Resmî Dilekçelerde Dev Artış: Başvurular Beş Katına Çıktı!

Google'dan Sesli Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live ve Live Extended Thinking Tanıtıldı!

Google'dan Sesli Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live ve Live Extended Thinking Tanıtıldı!

Google Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İkinci Elde Alınabilecek En İyi 5 Motor ve Otomatik Şanzımanlar

İkinci Elde Alınabilecek En İyi 5 Motor ve Otomatik Şanzımanlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

KGM SsangYong Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

BYD Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

BYD Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Samsung Galaxy S25 Serisine One UI 9 (Android 17) Güncellemesi Ne Zaman Gelecek? Resmî Açıklama Yapıldı

Samsung Galaxy S25 Serisine One UI 9 (Android 17) Güncellemesi Ne Zaman Gelecek? Resmî Açıklama Yapıldı

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com