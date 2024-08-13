Made by Google etkinliği, Gemini AI'ın özelliklerinin tanıtımıyla başladı. Özellikle Android 15 ile birlikte gelecek.

Google'ın yeni teknolojilerini ve yeni cihazlarını tanıtacağı Build by Google etkinliği, Gemini AI yapay zekâsının özelliklerinin tanıtımı ile başladı. Firmanın etkinlikte yaptığı yeni tensor işelmciler üzerine inşa edilen Gemini 1.5'in sohbet botları benchmarkında ilk sırada olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada yeni modeller ile birlikte akıllı telefonlarıon daha güvenli, daha akıllı ve daha kolay kullanılabilir olacağı belirtildi. Yeni modeller Google'ın Pixel cihazlarında ve Android 15 işletim sistemlerinde kullanılabilecek. Modellere göre yapay zekâ cihaz üstünde ya da cihaz+bulut hibriti şekilde kullanılabilecek. Ayrıca Gemini artık sadece söylenenleri değil amaçları da anlayabilecek ve bizimle beraber akıl yürütebilecek. İşte tanıtılan modeller:

Google, hâlihazırda Gemini AI asistanın 200'den fazla ülkede kullanılabildiğini açıkladı. Yeni dönemde Gemini AI, katlanabilir cihazlarda da daha tepkisel olacak ve farklı kullanıcı arayüzleri sunacak. Gemini AI ayrıca kişisel bilgileri de kullanabilecek ancak bunun için kullanıcıların izin vermesi gerekecek. Örneğin spor aktiviteleri ile antrenörün arama bilgileri ya da beslenme bilgileri bir arada kullanılabilecek.

Gemini yapay zekâsı yazıyla, sesle ya da yüklenen görsellerle kullanılabiliyor.

Gemini Nano

Gemini Nano, Google'ın açıklamasına göre akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan ilk model ve tamamen akıllı telefon üzerinde çalışabiliyor. Böylece bilgilerin ve verilerin saklanması konusunda önemli bir koruma da sağlanmış oluyor.

Cihaz üstünde çalışan Gemini AI, kullanıcı yerine YouTube videolarında inceleme yapabiliyor. Ayrıca mail yazabiliyor, listeleri düzenleyebiliyor. Ayrıca istenilenlere göre de kendi insiyatif alabiliyor. Ayrıca Gemini AI, farklı diyaloglar -örneğin iş mülakatı denemesi- gerçekleştirebiliyor.

Gemini Live

Gemini Live özelliği, Gemini yapay zekâ modelinin sahip olduğu 10 farklı ses bulunurken, Gemini yapay zekâsının en çok dikkat çeken özelliği ise doğal bir şekilde konuşması oldu. Örneğin "Nasılsınız?" sorusuna daha doğal cevaplar verebiliyor. Ayrıca açık komutlar yerine genel konuşmalardan da niyetleri anlayabiliyor. Konuşması da önceki versiyonlara kıyasla oldukça akıcı. Nu özellik şu anda ücretli kullanıcılara ve sadece İngilizce olarak açık. Gemini Live bugünden itibaren kullanılabilir durumda.

Arama Notları

Bu özellik tamamen telefon üzerinde çalışacak ve konuşmalardan önemli bilgilerin kaydını tutacak. Özelliğin kontrolü tamamen kullanıcıda olacak ve karşıda yer alan kullanıcı da bilgilendirilecek.

Pixel Screenshop

Pixel Screenshop, kaydedilen görsellerdeki nesneleri sınıflandırmaya, kaydetmeye veya mağazalarda arayıp satın almaya yardımcı oluyor. Bu özellik tüm Pixel 9 modellerinde yer alacak.

Ayrıntılar geliyor...