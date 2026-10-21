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Google Gemini, Arabanızda Tam Bir Kişisel Asistana Dönüşüyor: İşte O Harika Yeni Özellik

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Google, araç içi yapay zekâ deneyimini tamamen kişiselleştiren "Gemini ile Kişisel Zeka" özelliğini duyurdu. Artık aracınızda tam bir kişisel asistanınız olacak.

Google Gemini, Arabanızda Tam Bir Kişisel Asistana Dönüşüyor: İşte O Harika Yeni Özellik
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, milyonlarca otomobil, kamyonet ve SUV modelinde halihazırda kullanılan Gemini yapay zekâ asistanını çok daha kişisel bir yapıya kavuşturduğunu açıkladı. Dün yapılan duyuruyla birlikte asistanın güncellendiği açıklandı.

Güncelleme ile araç içi Gemini sistemine eklenen "Kişisel Zekâ" yeteneği; Gmail, Google Takvim, YouTube, Haritalar ve Google Arama geçmişi gibi bağlı hizmetlerden veri çekebiliyor. Sistem bu sayede sürücünün tercihlerini, geçmiş deneyimlerini ve günlük aktivitelerini doğrudan anlayabiliyor.

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Google Gemini, Arabanızda Tam Bir Kişisel Asistana Dönüşüyor: İşte O Harika Yeni Özellik
gemini1

Arabada tam bir kişisel asistanınız olacak

gemini1

Söz konusu kişiselleştirme adımı, teknoloji devinin ekosistemini otomobil içine daha derinlemesine entegre etme stratejisinin bir parçası. Sürücülerin araç ekranı veya sesli komutlar üzerinden tüm Google servisleriyle bağ kurmasını sağlayan altyapı, aracın bilgi-eğlence ekranını kişisel bir asistana dönüştürmeyi hedefliyor.

Google, "Gemini ile Kişisel Zeka" özelliğini araçlara iki farklı kanal üzerinden dağıtacağını bildirdi. Bunlardan birincisi, akıllı telefonu araca kablosuz bağlayarak navigasyon, medya ve mesajlaşma içeriklerini bilgi-eğlence ekranına aktaran Android Auto uygulaması. İkincisi ise doğrudan otomobilin kendi işletim sistemine entegre edilen "yerleşik Google" yazılım platformu.

Dağıtım takvimi kapsamında yeni özellik ilk olarak Android Auto kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Yerleşik Google sistemine sahip araçlara ise önümüzdeki aylarda geleceği açıklandı. Yeni kişiselleştirilmiş altyapı, sürücülerin doğal dil kullanarak karmaşık taleplerde bulunmasına imkân tanıyor. Şirketin paylaştığı örneğe göre havalimanına doğru seyir halinde olan bir sürücü, takviminde yer alan uçuşun rötar yapıp yapmadığı hususunda anlık bir uyarı alabiliyor. Benzer şekilde bir sürücü hem uçağının biniş kapısını sorup hem de hemen ardından uçuşun zamanında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini arka arkaya sorguladığında, Gemini her iki soruya da aynı anda tek bir yanıt üretebiliyor.

Tüm bu kişisel veri entegrasyonu tamamen sürücünün tercihlerine dayanıyor. Kullanıcılar istedikleri an Kişisel Zeka özelliğini tamamen kapatabiliyor veya Gemini'a hangi Google uygulamalarının veri aktaracağını tek tek seçebiliyor.

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Google Gemini

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