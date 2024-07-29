Google, Gemini'ın görsel oluşturma özelliğine çok yararlı bir yenilik getirecek. Yakında kullanıcılar, yapay zekânın oluşturduğu bir görselin detaylarında değişiklik yapabilecekler. Yani baştan yeni görsel oluşturmak gerekmeyecek.

Teknoloji devleri arasındaki üretken yapay zekâ yarışı hız kesmeden devam ediyor. Gemini isimli modeliyle karşımıza çıkan Google da bu konuda öne çıkan şirketlerden biri. Şirket, görsel oluşturmadan sorulara cevap vermeye kadar birçok işlevi kullanıcılarına sunuyor.

Bugün ortaya çıkan bilgiler ise Gemini’ın görsel oluşturma özelliğine çok sevindirici bir yenilik geleceğini ortaya koyuyor. Değişiklik, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlayacak.

Hâlihazırda oluşturduğunuz bir görselin detaylarını değiştirebileceksiniz

Gemini ile görsel oluşturmak istediğimizde her zaman istediğimiz sonuçlar ortaya çıkmayabiliyor. Ya da yapay zekânın oluşturduğu görsele başka şeyler de eklemek isteyebiliyoruz. Maalesef bu değişiklikleri yapmak için yeniden metin komutu yazıp baştan görsel oluşturmak gerekiyor. Hâliyle bu da zaman alıyor.

Kısacası Gemini’da görüntü oluşturulduktan sonra onu ayarlama özelliği yoktu. Ancak bugün Google uygulamasının beta sürümünde keşfedilen bilgiler, yakında bu durumun değişeceğini ortaya koydu.

Yeni gelecek özellikle birlikte kullanıcılar, Gemini ile bir görseli oluşturduktan sonra o görsel üzerinde istedikleri değişiklikleri yapabilecekler. Yani baştan görsel oluşturmayacaksınız. Değiştirmek istediğiniz kısmı belirtip Gemini’a istediğiniz şeyi söyleyeceksiniz. Hatta daire içine alarak da göstermek mümkün olacak. Bunların ardından yapay zekâ yeni görsele gerek kalmadan istediğiniz değişiklikleri yapacak.

Bu yararlı özelliğin ne zaman Gemini’a ekleneceğini bilmiyoruz. Şu anda Google tarafından test ediliyor. Yakında geleceğini tahmin edebiliriz.