Google, Gemini yapay zekâsını merkeze alacak olan gözlükler geliştirmek için Ray-Ban'ın sahibi olan EssilorLuxottica markasıyla çalışacak.

Google, akıllı gözlük pazarındaki hamlesi için Ray-Ban markasının da sahibi olan EssilorLuxottica ile çalışmayı planlıyor. Bu görüşmenin temelinde ise Google'ın Gemini yapay zekâsını temel alan akıllı gözlük serisi yer alıyor. EssilorLuxottica, gözlük pazarının en önemli aktörlerinden biri ve Meta'nın da azınlık hisselerini almak için çalışıyor.

Şimdilik Google tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor ve araştırmanın detayları bilinmiyor. Ayrıca Google'ın hangi EssilorLuxottica markası ile çalışmayı amaçladığı da bilinmiyor. Meta ile Ray-Ban iş birliği içinde çalışıyor. Firma çatısı altında Oakley, LensCrafters ve Sunglass Hut da yer alıyor.

Google'ın gözlüğü hangi özelliklere sahip olabilir?

Elbette ki henüz gözlükle ilgili resmi bir açıklama yok ve bu yüzden de kesin bir şey söylemek kolay değil. Yine de Meta'nın ve diğer firmaların geliştirdiği gözlüklere baktığımızda bir fikir edinebiliriz. Yapay zeka aracının verimli olarak çalışabilmesi için kameralar, mikrofonlar ve hoparlöre ihtiyaç duyacaktır.

Meta'nın Ray-Ban ile iş birliği yaparak geliştirdiği akıllı gözlük, kullanıcının gördüklerini görebiliyor, duyduklarını duyabiliyor ve yerine cevaplar verebiliyor. Bu gözlük ile video ya da fotoğraf çekmek, WhatsApp mesajlarını cevaplamak, sesli yanıt göndermek mümkün oluyor. Benzer bir durum Google'ın yeni akıllı gözlükleri için de söz konusu olabilir.