Google'ın üretsel yapay zekâsı Gemini ile Spotify, birbirine entegre edildi. Kullanıcılar artık Gemini'dan Spotify'ı kontrol edebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Google'ın üretsel yapay zekâsı Gemini ile Spotify, birbirine entegre edildi. Peki bu iş birliği, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

Uyumlu Android cihazlarda kullanılabilen yeni özellik, Gemini üzerinden Spotify'ı kontrol etmenizi sağlayacak. Bu bağlamda; şarkılara, şarkıcılara, albümlere ve hatta çalma listelerinize bile Google Gemini ile ulaşabileceksiniz. Ancak kullanıcılar, Gemini ile Spotify'da çalma listesi oluşturamayacaklar.

Spotify hesabı ile Google hesabının birbirine bağlanması gerekecek

Bu özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların, Google hesapları ile Spotify hesaplarını bağlamaları gerekecek. Bunu yapan kullanıcı, Gemini uygulamasına geçiş yapacak ve Spotify ile ilgili komutlar verecek. Böylelikle dinlemek istediğiniz müziklere hızlıca ulaşmış olacaksınız.

Spotify'ın yeni özelliği henüz dağıtım aşamasında. Google, bu sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.