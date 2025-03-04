Google, Gemini'ın yapay zekâ özelliklerini kilit ekranına getiren widget'ları iPhone'lar için de kullanıma sundu.

Google, yapay zekâ modeli Gemini’ın uygulamasıyla birçok kullanışlı özelliği hâlihazırda Android kullanıcılarına sunuyordu. Şimdi ise iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Gemini uygulamasının şimdiye kadar iOS’te bulunmayan widget özelliği, gelen güncellemeyle nihayet sürüme eklendi. Artık iPhone ve iPad kullanıcıları da Gemini’ın widget’larını kullanabilecekler.

Widget’lar, kilit ekranınıza Gemini yapay zekâ özellikleri getiriyor

9to5Google’ın aktardığına göre uygulama, toplamda 6 adet widget’ı iOS kullanıcılarına getiriyor. Her biri farklı bir Gemini özelliğine erişim sağlayan bu widget’ları, kilit ekranınız, Denetim Merkezi gibi yerlere ekleyebiliyorsunuz.

Peki hangi özellikleri içeriyor? Widget’lar arasında; istediğiniz soruyu metin olarak yöneltmenizi sağlayan komut yazma, Gemini ile konuşma, mikrofonunuz yoluyla hatırlatıcılar veya takvimden bir şeyler ayarlama, kamera kullanarak Gemini’a sorular sorma, görsel ve dosya paylaşma özellikleri var.

Widget’ların çok kullanışlı olacağını söylemek mümkün. Direkt kilit ekranından hızlı ve kolay bir şekilde yapay zekâ özelliklerine erişmenizi sağlayacak. Bu şekilde Google’ın iPhone kullanıcılarını artık iyice geride kalan Siri’den uzaklaştırıp Gemini’ı kullandırmaya çalıştığını tahmin edebiliriz.