Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, yaşadığı sorunlar nedeniyle çok beklenen yapay zekâ destekli Siri'yi yıllar sonraya erteleyebilir.

Apple’ın yapay zekâ özellikleri Apple Intelligence, ilk tanıtıldığında Siri’yi baştan aşağı değişeceğini göstermişti. Sanal asistan, üretken yapay zekâ desteği kazanıp çok daha doğal sohbetler gerçekleştirecek, ihtiyaçlarınızı giderecek ve birçok yeteneğe sahip olacaktı.

Ancak yeni Siri, şimdiye kadar bir türlü piyasaya sürülemedi ve birkaç kez ertelendi. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynağı Mark Gurman’dan bekleyenleri üzecek bir iddia geldi.

Yapay zekâ destekli tamamen değişmiş Siri, 2027’ye kadar ertelenebilir

Gurman’ın Apple’ın yapay zekâ bölümünde çalışanlarından edindiği bilgilere doğal sohbetler gerçekleştirebilen, tamamen modernleşmiş Siri’nin gelişi, iOS 20’yi bulabilir. Bu da 2027 yılına kadar ertelenebileceği anlamına geliyor. Tabii ki kesin bir şey olmadığını, bir iddia olduğunu söylemek gerek..

Bu, Siri 2027’ye kadar hiç değişmeyecek demek değil. Öyle ki Apple’ın, önümüzdeki aylarda gelecek iOS 18.5’le dil modeli desteği kazanmaya başlayacak. Ancak tamamen modernize edilmemiş, istendiği kadar iyi çalışmayan bir versiyon göreceğiz. Apple’ın çok daha iyi getirilmiş Siri’yi önümüzdeki WWDC’de de detaylandırması bekleniyordu fakat Gurman’a göre son gelişmeler, bunun olmayabileceğini gösterdi.

Daha önce çıkan haberlerde yazılım ve mühendislik sorunları nedeniyle yapay zekâ destekli Siri’nin ertelendiği ifade edilmişti. Şimdi de benzer problemler aktarıldı. Gurman’a göre çalışanlar, modellerin limitlerine ulaştıklarını ve şirketin yapay zekâ eğitimi için gerekli donanımı sağlamadığını söylüyor.

Ayrıca şirketin yapay zekâ bölümünün rakiplerinden geri kalmasından çok şikâyetçi olduğu da belirtilmiş. Bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki diğer markalar yapay zekâ özelliklerini her geçen gün daha da ileriye taşırken Apple, beklenen özelliklerini erteliyor, hâlihazırdaki özellikleri herkese bile sunmuyor. Şirketin öne geçmek için neler yapacağını bekleyip göreceğiz.