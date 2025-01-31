Google; Android, Pixel ve Chrome bölümünde çalışan ancak mutlu olmayan çalışanları için gönüllü işten ayrılma programı başlattı. Bu programda istifa edilenlere tazminat da verilecek.

Google, şirketin cihazlar ve platformlar departmanında çalışanlarına ilginç bir teklif sunmaya başladı. Yönetici Rick Osterloh tarafından gönderilen bir mesajda çalışanlara “gönüllü olarak işten ayrılma” imkânı tanınacağı ifade edildi.

Bu hamle, Pixel, Android ve Chrome için çalışan ve sadece ABD’de bulunan personeli kapsıyor. Bu üç departman, geçen yıl yapay zekâ modeli Gemini’ı hizmetlerinde daha iyi şekilde entegre etmek için “Platformlar & Cihazlar” ismi altında birleştirilmişti.

İsteyenler, tazminat alıp çıkabilecek

Gönüllü işten ayrılma programı, çalışanların tüm haklarından da yararlanmasına olanak tanaıyacak. Yani kendi istekleriyle işten ayrılanlar, normalde kovulan kişilere verilen tazminat paketinden yararlanabilecek.

Teknoloji devi, bu programı üç departmanın birleşmesinden sonra memnun olmayan kişiler için başlattı. Yeni departmanda çalışmaya istekli olmayanlar, hibrit çalışma koşullarını istemeyenler veya rolleri konusunda zorluk yaşayanların programdan yararlanabileceği belirtildi. Şirketin son yıllarda masraf azatlmak için binlerce çalışanıyla yollarını ayırdığını görmüştük. Bu programın, o tarz bir şey daha yapmamak için de atılmış olabileceğini tahmin edebiliriz.