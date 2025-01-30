Google, Android cihazlar için hırsızlığa karşı ek güvenlik sağlayan yeni bir özelliği duyurdu.

Google, Android cihazlar için güvenliği artıran yeni bir özellik duyurdu. İlk olarak Pixel telefonlarda kullanıma sunulan "Kimlik Kontrolü", belirlenen güvenli bölgelerin dışındayken kritik ayarların değiştirilmesini zorlaştırarak cihazın ele geçirilmesini önlemeyi hedefliyor.

"Kimlik Kontrolü", kullanıcıların belirlediği güvenli bölgelerin dışında kritik ayarların değiştirilmesini kısıtlayarak telefonun izinsiz erişime karşı korunmasını sağlıyor olacak.

2025’te tüm Android cihazlara gelecek

Pixel kullanıcıları, telefonlarının güvenli bölgelerini harita üzerinden belirleyerek bu alanlarda yalnızca PIN veya şifre ile işlem yapabiliyor olacak. Ancak bu bölgelerin dışına çıkıldığında, kritik ayarları değiştirebilmek için ek olarak biyometrik doğrulama da gerekiyor olacak. Kimlik Kontrolü, "Cihazımı Bul" özelliğini kapatma, kayıtlı şifreleri görüntüleme, PIN değişikliği yapma ve cihazı fabrika ayarlarına sıfırlama gibi işlemler için ek bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Google, Kimlik Kontrolü özelliğinin şu an yalnızca Pixel telefonlarda kullanılabildiğini belirtti. Şirket, 2025 yılı itibarıyla bu özelliğin Samsung’un One UI 7 güncellemesini alacak cihazlara ve ilerleyen dönemde diğer Android telefonlara da sunulacağını açıkladı.