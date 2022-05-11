Google'ın haber kaynaklarına telif hakkı ödemek için anlaşmaya vardığı ve gün içerisinde resmi bir açıklama yapacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Google, haber kaynaklarına ödeme yapabilmek için yeni bir araç geliştirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç yıl önce dikkat çeken bir tartışmanın odağına yerleşmişti. İnternet üzerinden haber yayınları yapan bazı kurumlar, Google'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etmişlerdi. Bu şikayetin nedeni, Google'ın bir haberle ilgili ana bilgiyi kendi arama sonuçları sayfasında gösterip, sitelere yönlendirme yapmamasıydı. Avrupa Birliği yasalarına göre bu durum telif haklarının ihlali anlamına geliyordu.

İşte şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Reuters'ta yer alan bir habere göre Google, 300'den fazla haber kuruluşuyla özel bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında ilgili internet sitelerine telif hakkı ödemesi yapılacak. Reuters, Google'ın konuyla ilgili resmi açıklamasının gün içerisinde yapılabileceğini ifade ediyor.

Haber kaynaklarına işleri kolaylaştıracak bir araç sunulacak

Reuters, Google Haber ve Yayın Ortaklıkları Direktörü Sulina Connal tarafından hazırlanan bir blog gönderisine ulaştığını söylüyor. Bu gönderide Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki bazı haber kaynakları ile anlaşıldığı ancak anlaşmaların bunlarla sınırlı olmayacağının belirtildiği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Google, yeni bir araç hazırladı ve haber kaynakları, bu aracı kullanarak telif hakları için kayıt yaptıracaklar.

Türkiye'deki haber kaynakları ne yapacak?

Henüz resmi olarak yayınlanmayan blog gönderisinde "diğer Avrupa Birliği ülkeleri" ibaresine de yer veriliyor. Bu ibare, anlaşmaların da kullanıma sunulacak telif hakkı aracının da AB ülkelerine özel olacağını düşündürüyor. Yani Türkiye'deki haber kuruluşları, en azından şu an için Google'ın anlaşmasına dahil olmayacaklar. Bu durumun ilerleyen dönemlerde değişip değişmeyeceği şimdilik bilinmiyor...