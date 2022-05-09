Google Chrome ekibi, blog sayfasında yayınladığı bir yazı ile yeni projesi olan ‘Gelişmiş Web Uygulamaları Fonu’nu duyurdu. ‘O ne?’ diyorsanız gelin beraber göz atalım.

Google, son dakika yaptığı bir açıklama ile yeni bir hizmetini devreye sokacağını açıkladı. İşin garibi Google, bu yeni hizmetin sadece adını verdi ancak barındıracağı özelliklerin detayları biraz kafa karıştırıcı. İlgili Google blog yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Google’ın devreye girecek yeni hizmetinin adı ‘Advanced Web Apps Fund’, yani Gelişmiş Web Uygulamaları Fonu olacak. Google, bu yeni hizmetinden şöyle bahsediyor: “‘Gelişmiş uygulamalar’ için kesin bir açıklamamız yok ancak telefon uygulaması arayüzü benzeri bir arayüz ve istemci işlevlerine sahip internet siteleri olduğunu söylemek mümkün.”

WebTransport ve Dosya Sistemi Erişimine benzer uygulamaların geliştirilmesi için fon oluşturulacak

Google, yayınladığı blog yazısında Dosya Sistemi Erişimi, WebTransport, WebAssembly gibi Chrome özelliklerinden bahsediyor. Google’ın basitçe Gelişmiş Web Uygulamaları Fonu ile elde etmek istediği şeyler yeni özellikler, gelişmiş siteleri kurmayı kolaylaştıracak kütüphaneler ve araçlar ve gelişmiş web uygulamalarının eşsizliğini veya gücünü gösterecek demo uygulamaları diyebiliriz.

Google’ın blog yazısında şu sözler yer alıyor: “Chrome ekibi yeni özellikler geliştirmek için çok çalışıyor olsa da işin yalnızca küçük bir kısmından sorumluyuz. Web uygulaması geliştiricileri, toplulukta API'ler, araçlar, tanıtım uygulamaları ve diğer materyallerden oluşan güçlü bir ekosistem oluşturmuş sayısız kişiye bağımlıdır.”

Gereksinimler açısından Google, Advanced Web Apps Fund'a başvurmak için bir Open Collective hesabına ihtiyacınız olduğunu belirtiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.