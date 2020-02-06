Dünyanın önde gelen navigasyon servislerinden Google Haritalar, 15. yaşını kutluyor. ABD’li teknoloji devi, bu özel dönüm noktası şerefine sevilen uygulamasına bir dizi yeni özellik ekledi. Ayrıca uygulamanın logosu da değişti.

Her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan Google Haritalar, bugün itibarıyla 15. yaşına girdi. Aradan geçen süre zarfında dünyanın en çok tercih edilen çevrimiçi harita servisi olmayı başaran uygulama, bu özel kilometre taşı şerefine yararlı bulabileceğiniz bir dizi özellikle güncellendi.

Google, sevilen hizmeti Haritalar’ı daha kullanışlı ve sezgisel hale getirmeye yardımcı olmak için ekranın altına birkaç sekme ekledi. Artık, Haritalar’da her biri farklı işlevlere sahip Keşfet, Yürü, Kaydet, Katkıda Bulun ve Güncellemeler adında beş adet sekme göreceksiniz.

Google Haritalar'ın yeni sekmeleri ekranın hemen altında görünecek

Eğer düzenli olarak ev ve iş yeri arasında bir mesafe kat ediyorsanız, Yürü sekmesi işinizi bir hayli görecektir. Keşfet’te ise etkinliklerinize, gittiğiniz restoranlara ve daha fazlasına benzer yeni öneriler bulacaksınız. Kaydet ise ziyaret etmek istediğiniz yerlerin listesini yapmanıza ve saklamanıza imkan veriyor. Güncellemeler, beğendiğiniz yerlerden en güncel fotoğrafları ve yorumları görmenizi sağlıyor.

Toplu taşıma özellikleri pek çok kullanıcının hayatını kurtaracak

Google Haritalar’daki yeniliklerden biri de Toplu Taşıma Özellikleri oldu. Artık toplu taşımalar hakkında sıcaklık, saat ve yoğunluk gibi detaylara erişebileceksiniz. Bu bölümü mümkün olduğunca interaktif kılmak isteyen Google, kullandığınız toplu taşımalar hakkında anlık olarak bilgi verebileceğinizi ve böylece diğer kullanıcılara rehber olabileceğinizi söylüyor.

Google Haritalar'ın yeni logosu çok daha modern bir görünüme sahip

Google ayrıca Haritalar'ın 15. doğum günü şerefine logoda da değişikliğe gitti. Selefine göre çok daha modern görünen logo, kırmızı, yeşil, mavi ve sarı çizgilerin olduğu bir pinden oluşuyor. Eğer güncellemeyi henüz almadıysanız, endişelenmenize gerek yok. Zira söz konusu yeniliklerin tüm cihazlara ulaşması birkaç günü alacaktır.