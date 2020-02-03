Google Haritalar’ın trafik yoğunluğu özelliği, özellikle iş çıkışlarında birçok insanın kullandığı bir özellik. Almanya’dan bir adam, aldığı 99 farklı ikinci el telefonla bu özelliğin kolaylıkla manipüle edilebileceğini gösterdi.

Google’ın Haritalar uygulaması, günlük hayatımızın önemli parçalarından biri oldu. Bir adresi bulmak istediğimizde, bir yeri merak ettiğimizde, iş çıkışı trafik yoğunluğuna bakmak istediğimizde Google Haritalar'ı kullanıyoruz. Bu kadar yoğun kullanılan Haritalar da yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor.

Almanya’dan bir adamın yaptığı deneme, Haritalar’ın ne kadar kolay kandırılabileceğini göstermiş oldu. 99 farklı telefonla yapılan deneme, Google’ın sisteminin akışını değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu gösterdi.

Google, herhangi bir bölgedeki trafik yoğunluğunu tespit etmek için baz istasyonlarına sinyal gönderen aktif cihaz bilgisini ve GPS verilerini kullanıyor. Yani bir bölgede çok fazla aktif cihaz varsa, bu bölgede trafik olduğu bildiriliyor. Şu ana kadar oldukça verimli çalışan bu sistemin nasıl manüple edilebileceğini ise Simon Beckert gösterdi.

Berlin’de yaşayan ve teknoloji meraklısı bir insan olan Simon Beckert, 99 tane ikinci el telefon aldı. Beckert, aldığı 99 telefonu bir el arabasına koydu ve sokaklarda yavaşça dolaşmaya başladı. Google Haritalar, Beckert’in 99 telefonla geçtiği sokakları, trafik yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerler olarak değerlendirdi.

Simon Beckert'in gerçekleştirdiği deneme, Googe Haritalar'ın trafik yoğunluğu özelliğinin ne kadar hassas bir dengeye sahip olduğunun bir göstergesi. Biraz zahmetli ve pahalı bir yöntem olsa da Google Haritalar, kolaylıkla kandırılabiliyor.

Simon Beckert’ın 99 telefonla yaptığı Google Haritalar videosu