Android’de Google Haritalar, “Karanlık Mod” Yayınlanıyor

Eylül 2020’den beri Android için Google Haritalar karanlık mod seçeneğinin geleceği belirtilirken ilk defa bugün somut bir adım atıldı.

Google geliştirme ekibi, Google Haritalar uygulamasının karanlık mod testlerini tamamladı. Gerçekleştirilen testlerin ardından güncellemenin iki gün içerisinde yayınlanacağı belirtildi. Google’ın aynı zamanda yapacağı tek Android güncellemesi karanlık mod olmayacak.

Android 9 ve üzeri tüm cihazlarda yapılacak güncellemeler içerisinde Android Auto güncellemesi de bulunuyor. Google’ın yeni Android güncellemeleri içerisinde başka neler var gelin hep beraber bakalım:

Android Auto Yenileniyor

Android Auto’da ikiye bölünen ekranlar sayesinde medya kontrolü ve navigasyon kullanımını aynı anda yapabileceksiniz. Bununla beraber Android Auto için yeni arka planlar ve ses etkileşimli sürprizler de eklendi.

Özellikle sesle direkt etkinleştirebileceğiniz Jeopardy gibi oyunlar güncellenmiş Android Auto’da yer alacak. Google, bunun sürücüler için uzun yolda yolculuğu kısaltacak ve daha eğlenceli hale getirecek bir güncelleme olduğunu belirtiyor.

Android Şifre Kontrol Özelliği Geliyor

Bilgisayar korsanlarının şifrelerinize sızmaması için yeni bir güvenlik kontrol özelliği aktif ediliyor. Daha önce Chrome’da aktif edilen özellikle ifşalanmış şifreleriniz için “güvenlik ihlali” bildiren Google, bunu Android ortamına da taşıma kararı aldı.

Android’de kullandığınız şifrelerinizi düzenli olarak kontrol edecek Google herhangi bir şifre ihlali konusunda “oğlum koş değiştir şifreni” diye uyarıda bulunacak. Android'in şifrelerinizi ve takibini yapması sizi ne kadar güvenli hissettirir elbette bu da tartışmaya açık bir durum.

Diğer Android Güncellemeleri

Google’ın yeni Android güncellemesinde Talkback uygulamasına da yenilikler geliyor. Yeniden tasarlanmış bir menüyle görme engelli ya da görme bozukluğu olan kişilerin hayatları kolaylaşacak. Daha sezgisel hareket tanımıyla geliştirilmiş okuma kontrolleri de yeni güncellemeyle hayatımıza girecek.

Gmail’in planlama özelliği de yeni Android güncellemesiyle karşımıza çıkacak. Akıllı telefonunuzda yazdığınız bir metnin üzerine basılı tutarak Gmail ile mail yollayabileceksiniz. Google asistanla arama, zamanlayıcı ve alarm ayarlama, sesli komutlar gibi özelliklere de güncelleme yapılacak. Ufak bir otomasyonla ses seviyesi ayarlamalarının da yapılabileceği belirtiliyor. Peki sizler Google'ın Android için yaptığı yeni güncellemeleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.