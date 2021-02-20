Google, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Android 12 için ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlamıştı. Bu gelişmeyle birlikte arayüz tasarımına da göz atma fırsatı bulduğumuz Android 12'den şimdi de yeni renkli tema sistemine dair görüntüler geldi.

Google, bir süredir ufak sızıntılar ve tahminlerle gündemde ufaktan yer etmeye başlayan Android 12 için nihayet geçtiğimiz günlerde ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlamıştı. Böylece heyecanla beklenen yeni sürümün arayüz tasarımının nasıl görüneceğine de göz atma şansı elde etmiş, gelecek yenilikler için ilk önizlemeyi yapmıştık.

Tabii ki Android 12'nin alacağı son hal ve beraberinde getireceği tüm yenilikleri öğrenmeye hala biraz daha zaman var. Ancak yayınlanan geliştirici önizleme sürümünün sunduğu özelliklerin yanında bir geliştiriciden merak edilen bir özelliğe dair ilk görüntüler geldi; duvar kağıdı tabanlı renkli tema sistemi.

Sistemin teması, duvar kağıdına göre renk değiştirecek:

Android 12 ile birlikte seçilen duvar kağıtlarına uygun olarak renk değiştiren ve uyumlu üçüncü taraf uygulamaları da renklendirecek yeni bir tema sisteminin geleceği biliniyordu ancak bu özellik geliştirici önizlemesinde yer almıyor. Fakat bir geliştirici, temanın nasıl çalışacağını ve görüneceğini göstermek için bir dizi görsel düzenleyip paylaşmış.

Paylaşılan görsellerde, Android 12'de ana ekrandan menüye kadar, temanın ayarlanan duvar kağıdına göre nasıl renk değiştirdiği görülüyor. Aynı zamanda daha önce gelen ekran görüntülerinde temaya dair yer alan bir diğer detay ise opak arayüz tasarımıydı. Şeffaf renkten hoşlanmayanlar için iyi bir seçenek olacak olan bu görünümün, yeni renkli tema konseptinde nasıl görünebileceği ise merak konusu.

Android 12'nin henüz bilmediğimiz pek çok yeni geliştirmeyi de beraberinde getireceğini tahmin ediyoruz. Henüz resmi yayınlanma tarihine dair bir bilgi paylaşılmasa da önümüzdeki aylarda işletim sisteminin en son sürümünün kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.

Android 12'nin renkli teması böyle görünecek: