Çevrimiçi aramada haksız üstünlük sağladığı gerekçesiyle adına açılan davalarla başı dertte olan Google bu hafta, davanın gerekçesini sorgulatacak cinsten bir savunma yaptı. Google'ın avukatının yaptığı savunmaya göre, Google'ın en büyük rakiplerinden birisi olan bir arama motorunda en çok aratılan şey 'Google'.

Çevrimiçi aramayı domine etmesi sebebiyle yıllardır ateş altında olan teknoloji devi Google, şimdi de aynı neden yüzünden AB’de bir davayla karşı karşıya.

Kullanıcıların, diğer arama motoru alternatifleri yerine Google’ı tercih ettiği fikrinin arkasına sığınan Google ise bu fikri, Bing üzerinden yapılan en popüler aramanın ‘Google’ olmasıyla destekliyor.

"Mecbur oldukları için değil, istedikleri için kullanıyorlar"

Bloomberg’in haberine göre Google’ın ana şirketi olan Alphabet’in bir avukatı; popüler arama motorlarından Bing üzerinden yapılan en popüler aramanın aslında ‘Google’ olduğunu destekler nitelikteki kanıtları bu hafta AB Genel Mahkemesi’ne sundu.

Google bunu, kullanıcıların Google’ı cihazlarında varsayılan seçenek olduğu için değil de, alternatiflere kıyasla tercih ettiği için kullandığını kanıtlamak için kullanmayı amaçlıyor.

Alphabet’in avukatı Alfonso Lamadrid, yaptığı açıklamada, “Bing'deki en yaygın arama sorgusunun açık ara Google olduğunu gösteren kanıtlar gönderdik. İnsanlar Google'ı mecbur oldukları için değil, istedikleri için kullanıyorlar. Google'ın genel aramadaki pazar payı, kullanıcıların %95'inin Google'ı rakip arama motorlarına tercih ettiğini gösteren tüketici anketleriyle tutarlıdır.” ifadelerini kullandı.

Google, verilen cezaya itiraz ediyor:

Microsoft'un arama motoru olan Bing; aynı zamanda dünyanın en popüler masaüstü işletim sistemi Windows'un yanı sıra şirketin Edge tarayıcısında da varsayılan seçenek olarak geçiyor.

AB'nin Google'a açtığı dava, Google'ın arama motorunu Android telefonlarda "haksız bir şekilde" kullandığına ve bu cihazlarda varsayılan seçenek haline getirerek rakiplerini zorladığına karar vermişti. Google şu anda, 5 milyar dolar tutarındaki cezaya itiraz ediyor.