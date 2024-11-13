Google, Yakın Zamanda Haritalar Konum Geçmişini Silecek

Google yakın zamanda kullanıcılarına gönderdiği e-postalar ile birlikte üç aydan eski Haritalar verilerini sileceğini açıkladı.

Bilindiği üzere Google, Haritalar uygulamasının bir parçası olarak geçmişte ziyaret ettiğimiz yerlerin bir kaydını tutuyor. Bu veriler oldukça geriye gidebiliyor. Google Haritalar kullanıcılarına gönderilmeye başlanan maillere göre teknoloji devi, üç aydan daha eski olan konum geçmişi verilerini silmeye başlayacak.

Gönderilen e-postalara göre, kullanıcıların konum geçmişi verileri silinmeden önce karar vermeleri gerekiyor. Verecekleri karara göre kullanıcılar verilerinin silinmesini onaylayacak ya da var olan verilerini korumaya devam edecek. Yani geçmiş seyahatlerinizin konum bilgilerini korumak istediğinizde bunu yapmanız mümkün olacak.

Geçtiğimiz yıl açıklanmıştı

Aslında Google, Haritalar uygulamasında bazı köklü değişiklikler yapmayı planladığını geçtiğimiz yılın aralık ayında açıklamıştı. Bu değişiklikler ile birlikte Google Haritalar, topladığı konum geçmişi verilerini cihaz üzerinde toplamaya başlamıştı. Daha önce ise bu veriler bulut üzerinde depolanıyordu.

Google'ın verdiği son tarihten önce bir aksiyon almayan kullanıcıların son doksan gün içindeki aktiviteleri oturum açtıkları ilk cihaza aktarılacak. Doksan günden daha eskiye giden kayıtlar ise silinecek.