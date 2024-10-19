Google Haritalar, hava durumu sekmesini güncelleyerek bilgileri daha erişilebilir hale getiriyor.

Google, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Haritalar uygulamasında önemli bir güncelleme gerçekleştiriyor. Şirket hava durumu sekmesinin tasarımını değiştirerek uygulamanın daha sade bir görünüm kazanacağını duyurdu.

Artık hava durumu bilgileri, uygulamanın alt kısmında yeni bir sekme aracılığıyla sunulacak. Kullanıcılar, bulundukları şehrin veya bölgenin adıyla etiketlenmiş olan bu sekmeyi yukarı kaydırarak hava durumu verilerine erişebilecek.

Hava durumu bilgileri, uygulamanın sağ üst köşesine taşınıyor

Hava durumu bilgileri, sekme genişletildiğinde uygulamanın sağ üst köşesinde görünür hale gelecek. Eğer sekme tamamen açılmazsa, hava durumu verisi alt sağ köşede kalmaya devam edecek. Google, uygulama içindeki karmaşayı azaltmayı ve daha kullanıcı dostu bir deneyim sağlamayı hedefliyor. Ancak bu süreçte hava durumu bilgilerine hızlı erişim sağlamak için yeni sekmenin açılması gerektiği kullanıcılar için dikkate alınması gereken bir durum.

Yeni tasarım şu anda Google Haritalar’ın beta sürümünde test ediliyor ve genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair kesin bir tarih açıklanmadı.